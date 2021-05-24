Из Национального аэропорта Минска уже час не выпускают самолет Lufthansa рейсом Минск-Франкфурт. Пассажиров рейса высадили из самолета для повторной проверки вещей.
Об этом сообщает "Белсат".
"Всех пассажиров высадили из самолета Lufthansa, который должен лететь из Минска во Франкфурт, чтобы перепроверить свои вещи", - говорится в сообщении.
Самолет должен был вылететь из Минска в 14:20.
"Вылет во Франкфурт задерживается более чем на полчаса. Нам говорят, что людей на борт не пускают", - говорится в сообщении.
Как сообщает РИА Новости, причиной высадки пассажиров самолета немецкой авиакомпании Lufthansa в аэропорту Минска оказалась угроза теракта.
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