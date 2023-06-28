Первый этап переброски должен завершиться в июне.

Российская Федерация будет передавать Беларуси ядерное оружие в несколько этапов. Первой точкой прибытия "подарков" от РФ станет станция Прудок в Городокском районе Витебской области, откуда все развезут по другим регионам страны.

По информации сообщества железнодорожников, на первом этапе, который припал на июнь 2023 года, были запланированы три отправки:

со станции Потанино (Южно-Уральская Ж/Д) – четыре крытых вагона специального подвижного состава и один вагон сопровождения;

со станции Ложок (Западно-Сибирская Ж/Д) – два крытых вагона специального подвижного состава и один вагон сопровождения;

со станции Чебоксары (Горьковская Ж/Д) – 10 крытых вагонов специального подвижного состава и один вагон сопровождения.

При этом на всех отправлениях указано "Боеприпасы прочие для военных целей".

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На втором этапе, который запланировали на ноябрь 2023 года, на станцию Прудок должны прибыть три отправки со станций:

со станции Потанино (Южно-Уральская Ж/Д) – четыре крытых вагона специального подвижного состава и один вагон сопровождения;

со станции Ложок (Западно-Сибирская Ж/Д) – два крытых вагона специального подвижного состава и один вагон сопровождения;

со станции Чебоксары (Горьковская Ж/Д) – 10 крытых вагонов специального подвижного состава и один вагон сопровождения.

Станцию Прудок, как и войсковую часть 94017, использовали для тренировок по разгрузке/погрузке, охране и обслуживанию "специализированного оборудования" – речь идет о ядерном оружии. При этом в тренировках участвовали не только железнодорожники, но и военные.

Кроме того, велась подготовка секретных железнодорожных пунктов связи, один из которых находится под корпусом детского оздоровительного лагеря в Летцах.

Также в октябре-ноябре 2023 года запланированы еще три отправки из России, но в этот раз грузом будет вспомогательное и защитное оборудование:

со станции Правдинск (Горьковская Ж/Д) на станцию Лунинец – три универсальные платформы специального подвижного состава, крытый вагон специального подвижного состава и один вагон сопровождения;

со станции Вожой (Горьковская Ж/Д) на станцию Барановичи-Центральные – девять универсальных платформ специального подвижного состава, крытый вагон специального подвижного состава и один вагон сопровождения;

со станции Пенза (Куйбышевская Ж/Д) на станцию Барановичи-Центральные – универсальная платформа специального подвижного состава и один вагон сопровождения.

Весь груз будут маркировать "Оборудование, техника".

Сначала вагоны доставят на станцию Барановичи-Центральные, после чего их переместят на Барановичи-Полесские и оттуда отправят на территорию 61-й истребительной авиабазы ВВС Беларуси, в войсковую часть 54804.

Сообщается, что личный состав, оборудование и подвижный состав отправляют на станцию Капустин Яр для подготовки военный к работе с ядерным оружием.

Ядерное оружие РФ в Беларуси - что известно

В марте 2023 года президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Москва разместит в Беларуси ядерное оружие.

19 июня представитель президента Украины в Верховной Раде Федор Вениславский отметил, что нет доказательств перемещения российского ядерного оружия на территорию Беларуси.

27 июня Александр Лукашенко сообщил, что Минск уже получил значительную часть ядерного оружия от России.

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