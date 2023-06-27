Пионтковский предполагает, что Путин может не использовать ядерное оружие, а пойти на другое преступление.

Политолог и публицист Андрей Пионтковский заявил, что заявления Путина о переброске в Беларусь ядерного оружия, а теперь и пребывание на территории этой страны наемников ЧВК "Вагнер" свидетельствует о потере ею суверенитета и независимости. При этом он считает, что ядерная угроза от "вагнеровцев" не исходит.

"Группа ребят с закрытыми лицами (наемники ЧВК "Вагнер" – ред.) занимает совсем другую позицию по ядерному вопросу – гораздо более ответственную. Во всех своих выступлениях Пригожин обязательно вставлял яркий кусок, что ни в коем случае нельзя применять ядерное оружие", – сказал Пионтковский в эфире "24 канала", заметив, что главным ядерным шантажистом все же остается Путин.

В то же время Пионтковский предполагает, что Путин может не использовать ядерное оружие, а пойти на другое преступление – например, устроить теракт на Запорожской АЭС, на заводе "Титан" в Крыму или на Курской АЭС.

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"Есть у него такое желание. Однако мы видим, что так называемая партия "почетной капитуляции" вошла в решающую фазу. "Марш справедливости" Пригожина был репетицией, подготовкой к отстранению Путина от власти", – резюмировал он.

Ядерное оружие РФ в Беларуси

В марте 2023 года президент РФ Владимир Путин заявил о намерениях разместить в Беларуси ядерное оружие. В стране также начали строить хранилище для российского ядерного вооружения.

19 июня представитель президента Украины в Верховной Раде Федор Вениславский сообщил, что на текущий момент украинская разведка не имеет доказательств попадания российского ядерного оружия в Беларусь.

В то же время 27 июня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в страну уже завезли значительную часть российского ядерного оружия. При этом он заверил, что "вагнеровцы" его охранять не будут.

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