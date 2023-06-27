Он заверил, что "вагнеровцы" не будут охранять российское ядерное оружие в Беларуси.

Беларуский диктатор Александр Лукашенко заявил, что значительная часть российского ядерного оружия уже завезена в Беларусь.

Лукашенко отметил, что за сохранность российского ядерного оружия он несёт персональную ответственность. По его словам, обслуживанием размещённого в Беларуси ядерного оружия занимаются российские военные, у беларуских нет такого опыта, сообщает "Белта".

"Поляки и прочие считают, что (я попросил, чтобы дали мне из СМИ) "Вагнер" будет охранять ядерное оружие и так далее. Там будут охранять, и охраняют сегодня, поскольку уже часть ядерного оружия (не буду говорить, сколько), большАя часть завезена в Беларусь. Удивительно, что не отследили. Охраняют россияне и белорусы", - сказал он.

Видео дня

Лукашенко заверил, что "вагнеровцы" не будут охранять российское ядерное оружие в Беларуси.

"Это наша задача. И за сохранность оружия персональную ответственность несу прежде всего я. Поэтому мы на это никогда не пойдем. У нас достаточно ребят, которые способны охранять этот объект вместе с россиянами", - заявил диктатор.

Возможность размещения российского ядерного оружия в Беларуси - детали

В конце марта Владимир Путин заявил о намерении разместить ядерное оружие в Беларуси якобы в ответ на просьбу Александра Лукашенко. Строительство хранилища для ядерного оружия в Беларуси должно было закончиться 1 июля.

Россия не намерена раскрывать информацию о том, сколько ядерных зарядов поставит в Беларусь, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

На текущий момент Украина не располагает доказательствами того, что российское ядерное оружие уже прибыло в Беларусь.