В толпе за пайком стояли как мужчины, так и женщины с детьми.

Сотни нелегалов уже четвертые сутки толпятся на границе между Польшей и Беларусью без еды и средств к существованию. Белорусская сторона выполнила обещание дать мигрантам еду и спровоцировала жуткую давку.

Соответствующее видео обнародовал Telegram-канал NEXTA Live

На обнародованных кадрах видно людей в военной форме и полной экипировке среди толпы мигрантов, которые окружили грузовика. В кузове авто находится еще один мужчина в военной форме. Он разбрасывает в толпу что-то похожее на банки с консервами и бутылки с молочной продукцией.

В толпе за едой стоят как мужчины, так и женщины с детьми. Во время "раздачи" пайка голодным нелегалам началась давка и были слышны женские крики. Люди буквально расхватывают те крупицы еды, которые им решили выделить власти Беларуси.

Скандал из-за нелегальных мигрантов в Европе

Литва и Латвия, а также Польша и Эстония обвиняют власти Беларуси в использовании нелегальных мигрантов как оружие в так называемой гибридной войне против ЕС.

Вильнюс, Рига, Варшава и Таллин призвали ООН принять меры в отношении белорусского руководства из-за поощрения иностранцев к незаконному пересечению границ Евросоюза. На границе Польши уже погибли несколько мигрантов.

Литва начала строительство 508-километрового физического заграждения на границе с Беларусью, чтобы прекратить проникновение нелегальных мигрантов с территории соседней страны.

Относительно Александра Лукашенко в Германии начали расследование из-за наплыва нелегалов.

25 октября десятки мигрантов атаковали границу Польши со стороны Беларуси. В результате попытки прорыва пострадали двое польских военнослужащих. Позже появились видео, как белорусские пограничники выталкивают нелегалов в Польшу.

Автор: Анастасия Горбачева