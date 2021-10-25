Иностранцы били пограничников ветками и кидали камни.

Десятки мигрантов атаковали границу Польши со стороны Беларуси. В результате попытки прорыва пострадали двое польских военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-служба миграционной службы Польши.

По данным пограничников, всего пытались прорваться примерно 60 человек. Иностранцы использовали палки и бросали камни в пограничников и военных.

Читайте такжеВ Турции задержали группу туристов из России: им грозит до 7 лет тюрьмы (видео)"Один из солдат получил удар веткой по лицу, а другой - камнем по лицу. Их обоих пришлось доставить в больницу в Белостоке. Их жизни ничего не угрожает, они уже выписаны из больницы", - говорится в сообщении.

Также несколько пограничников получили легкие травмы.

По неподтвержденным данным, среди мигрантов были белорусские солдаты в штатском. Они пытались разрезать заграждение из проволоки.

Скандал из-за нелегальных мигрантов в Европе

Литва и Латвия, а также Польша и Эстония обвиняют власти Беларуси в использовании нелегальных мигрантов в качестве оружия в так называемой гибридной войне против ЕС. Поток нелегалов "спланирован и систематически организован режимом Александра Лукашенко", говорилось в совместном заявлении премьер-министров этих стран, обнародованном 23 августа.

В этом же документе Вильнюс, Рига, Варшава и Таллин призвали ООН принять меры в отношении белорусского руководства через поощрение иностранцев к незаконному пересечению границ Евросоюза. На границе Польши и Беларуси уже погибли несколько мигрантов.

Европейский Союз готовит пятый пакет санкций относительно режима Лукашенко. Брюссель назвал одной из причин такого решения использование официальным Минском мигрантов как инструмента против ЕС.

29 сентября Литва начала строительство 508-километрового физического заграждения на границе с Беларусью, чтобы прекратить проникновение нелегальных мигрантов с территории соседней страны.

В отношении Александра Лукашенко в Германии начали расследование из-за наплыва нелегалов.

Автор: Анастасия Горбачева