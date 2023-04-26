Тренировки военных Беларуси охватывали "хранение и использование тактико-специальных боеприпасов", то есть тактического ядерного оружия.

Россия научила беларуские войска работать с тактическими ядерными боеголовками для ракет малой дальности "Искандер", сделав шаг в направлении выполнения своей угрозы разместить ядерное оружие на территории своего союзника.

Об этом пишет Bloomberg. Тренировки охватывали "хранение и использование тактико-специальных боеприпасов", - эвфемизм, который министерство обороны России использует для обозначения тактического ядерного оружия. Минобороны Беларуси подтвердило, что войска уже вернулись на базу после учений.

В прошлом месяце российский главарь Владимир Путин объявил о планах впервые разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси. По его словам, хранилища будут построены до 1 июля, но Россия не сообщает, когда туда действительно отправят оружие. В начале апреля Беларусь объявила, что ее войска отправятся на учения в Россию.

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Поскольку вторжение в Украину испытывает трудности, Россия неоднократно угрожала применением ядерного оружия, что вызывает критику со стороны США и их союзников, а также Китая и Индии, которые в целом больше поддерживали Россию в войне.

Ядерное оружие в Беларуси - что известно

Как сообщал УНИАН, ранее Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов выразил сомнения в том, что Путину позволят разместить ядерное оружие на территории Беларуси. По его словам, Лукашенко якобы понимает, что подвергается очень большой опасности.

В СНБО Украины также убеждены, что для размещения ядерного оружия в Беларуси Путину нужно разрешение Китая, а он его вряд ли получит.

По словам президента Владимира Зеленского, намерение России развернуть ядерное оружие в Беларуси свидетельствует о неудачной встрече российского диктатора Владимира Путина с лидером Китая Си Цзиньпином. Президент Украины также считает, что заявления о размещении российского ядерного оружия в Беларуси свидетельствуют о полной потере какой-либо субъектности Александром Лукашенко.

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