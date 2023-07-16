В колонне зафиксировано не менее 50 различных единиц техники.

Еще одна колонна ЧВК "Вагнер" направляется в Беларусь. Перемещение зафиксировали в Липецкой области РФ.

Как сообщает Телеграм-канал "Осторожно, новости", легковая и грузовая военная техника с флагами и символикой ЧВК двигалась сегодня днем по трассе М4 "Дон". Колонна направлялась со стороны Украины, возможно, в Беларусь.

На видео-не менее 50 авто. Среди них: фуры, так называемые "буханки", пикапы и другая техника. По данным проекта "Беларуски Гаюн", колонны ЧВК "Вагнер" двигаются по территории РФ к пограничному переходу "Звенчатка-Понятовка". Оттуда автомобили направляются в палаточный лагерь в деревню Цель.

На фоне передислокации "Вагнера", Z-каналы сообщали, что ЧВК якобы станет "дополнением к региональной группировке Союзного государства в Беларуси", а будет финансировать ее Минобороны РФ. Подтверждения этой информации нет.

"Вагнер" прогнали из России в Беларусь

После неудачного мятежа Евгения Пригожина и его наемников практически выдворили на территорию Беларуси. Первые колонны уже прибыли на территорию РБ.

Эти информацию подтверждает и Украина. Вчера, 15 июля, в ГПСУ подтвердили наличие наемников ЧВК "Вагнер" в Беларуси. Также мониторинговая группа Беларуси "Гаюн" зафиксировала колонну техники "вагнеровцев" на территории страны. Сообщалось, что группировка наемников двигалась в сторону села цель. Маршрут колонны пролегал через рогачей в сторону Бобруйска, а дальше на Осиповичи.

Накануне сообщалось, что большая колонна частной военной кампании "Вагнер" прибыла в Беларусь. Всего зафиксировано минимум 60 различных авто в сопровождении машин белорусской ГАИ.

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