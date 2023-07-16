Спикер Сил обороны Таврического направления отметил, что ведутся интенсивные бои.

Силы обороны имеют успехи на Бердянском направлении. Украинские воины смогли продвинуться на более чем километр.

"На Мелитопольском направлении положение без изменений, а вот на Бердянском направлении имеем продвижение в глубину обороны противника более чем на один километр вдоль определенной линии фронта", - сообщил спикер Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень в эфире телемарафона.

По его словам, на Бердянском направлении идут интенсивные бои. Бойцы украинских сил закрепляются на рубежах, проводят аэроразведку, разминируют территории и выполняют поставленные огневые задачи. При этом Шершень указал, что россияне пытаются штурмовать позиции ВСУ возле Авдеевки и Марьинки.

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На этом направлении за сутки захватчики совершили 22 атаки, больше всего - 15 атак - в районе Марьинки.

Ситуация на Таврическом направлении - последние новости

15 июля спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень сообщил, что в районе Марьинки россияне забросали ВСУ "мясом" отрядов "Шторм-Z". Украинские защитники отбили все атаки.

По его словам, бойцы Сил обороны ликвидировали 55 оккупантов, а еще 156 получили ранения.

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