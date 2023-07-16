Силы обороны имеют успехи на Бердянском направлении. Украинские воины смогли продвинуться на более чем километр.
"На Мелитопольском направлении положение без изменений, а вот на Бердянском направлении имеем продвижение в глубину обороны противника более чем на один километр вдоль определенной линии фронта", - сообщил спикер Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень в эфире телемарафона.
По его словам, на Бердянском направлении идут интенсивные бои. Бойцы украинских сил закрепляются на рубежах, проводят аэроразведку, разминируют территории и выполняют поставленные огневые задачи. При этом Шершень указал, что россияне пытаются штурмовать позиции ВСУ возле Авдеевки и Марьинки.
На этом направлении за сутки захватчики совершили 22 атаки, больше всего - 15 атак - в районе Марьинки.
Ситуация на Таврическом направлении - последние новости
15 июля спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень сообщил, что в районе Марьинки россияне забросали ВСУ "мясом" отрядов "Шторм-Z". Украинские защитники отбили все атаки.
По его словам, бойцы Сил обороны ликвидировали 55 оккупантов, а еще 156 получили ранения.