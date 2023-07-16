Бойцы Сил обороны на Бердянском направлении продвинулись на километр / фото t.me/landforcesofukraine

Силы обороны имеют успехи на Бердянском направлении. Украинские воины смогли продвинуться на более чем километр.

"На Мелитопольском направлении положение без изменений, а вот на Бердянском направлении имеем продвижение в глубину обороны противника более чем на один километр вдоль определенной линии фронта", - сообщил спикер Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень в эфире телемарафона.

По его словам, на Бердянском направлении идут интенсивные бои. Бойцы украинских сил закрепляются на рубежах, проводят аэроразведку, разминируют территории и выполняют поставленные огневые задачи. При этом Шершень указал, что россияне пытаются штурмовать позиции ВСУ возле Авдеевки и Марьинки.

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На этом направлении за сутки захватчики совершили 22 атаки, больше всего - 15 атак - в районе Марьинки.

Ситуация на Таврическом направлении - последние новости

15 июля спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень сообщил, что в районе Марьинки россияне забросали ВСУ "мясом" отрядов "Шторм-Z". Украинские защитники отбили все атаки. 

По его словам, бойцы Сил обороны ликвидировали 55 оккупантов, а еще 156 получили ранения.

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