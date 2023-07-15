Отмечается, что авто наемников возможно двигались в деревню Цель.

Большая колонна частной военной кампании "Вагнер" прибыла в Беларусь. Всего зафиксировано минимум 60 различных авто в сопровождении машин беларуской ГАИ.

"Сегодня утром, 15 июля, замечена крупная колонна легковых и грузовых автомобилей на номерах так называемых ДНР/ЛНР. Совокупность факторов указывает, что это колонна ЧВК "Вагнер", которая ночью въехала в Беларусь из РФ в районе Кричева", - говорится в сообщении наблюдательной группы "Беларуски Гаюн".

Отмечается, что колонна проследовала через Рогачев в сторону Бобруйска, а дальше на Осиповичи. Наблюдатели считают, что наемники двигались в палаточный лагерь в деревне Цель.

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Кроме того, указано, что в колонне замечено минимум 60 автомобилей, в том числе пикапы, фуры, "буханки" и минимум три автобуса для перевозки людей. Российских наемников сопровождали авто ГАИ Беларуси.

Российские наемники "Вагнера" в Беларуси - последние новости

После бунта главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина в Кремле пообещали, что наемники смогут перебазироватьяс в Беларусь или подписать контракты с российским минобороны. Отмечалось, что "вагнеровцы" могут "обменяться опытом" с армией Беларуси, якобы их должны были распределить по разным полигонам.

Уже в начале июля 2023 года появились кадры с полевого лагеря на 8 тысяч человек под Осиповичами. Якобы именно здесь планировали разместить российских наемников.

В то же время в ГПСУ сообщили, что Москва забрала из Беларуси почти всех своих военнных, которые проходили подготовку.

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