Журналисту раздробило несколько пальцев, его госпитализировали.

В Алматы погиб сотрудник телеканала.

Об этом сообщает Telegram-канал Orda.

Отмечается, что под обстрел попала съемочная группа телеканала "Алматы" в районе резиденции президента.

"Погиб водитель авто. Журналисту раздробило несколько пальцев, его госпитализировали", – говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Казахстан прибыли первые российские военные из состава ОДКБ (видео)По данным очевидцев, со стороны резиденции президента продолжали фиксировать звуки выстрелов даже после того, как в МВД заявили, что ситуация в центре Алматы стабильная.

Протесты в Казахстане: что известно

В Казахстане с 2 января проходят акции протеста. Люди вышли на улицы городов из-за повышения цен на сжиженный газ. Граждане требуют отставки президента, правительства и выступают против коррупции. Во время акций правоохранители применяют силу к протестующим, задержаны сотни людей.

В связи с акциями протеста президент страны Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства. Временное исполнение обязанностей премьер-министра он решил передать Алихану Смаилову.

Нурсултан Назарбаев покинул пост председателя Совета безопасности Казахстана. Совет безопасности возглавил Токаев.

Президент Казахстана обратился за помощью к главам государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Войска РФ, Армении, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана направлены в Казахстан на ограниченный период времени для "стабилизации и нормализации обстановки".

МИД Украины из-за акций протеста советует украинцам воздержаться от посещения Казахстана.

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