Всего в Украине зафиксировано почти 17 миллионов переселенцев.

Количество внутренне перемещенных лиц во всем мире в 2022-м году достигла отметки в 71,1 миллиона человек.

Как сообщает Reuters со ссылкой на Женевский центр мониторинга внутреннего перемещения (IDMC), причиной этого является в том числе и война в Украине.

По сравнению с 2021-м годом цифра беженцев выросла на 20%. Кроме военных действий в Украине перемещения лиц вызваны стихийными бедствиями, например, как муссонные наводнения в Пакистане.

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Согласно информации IDMC, почти три четверти перемещенных лиц в мире живут в 10 странах мира, включая Украину, Сирию, Афганистан, Демократическую Республику Конго (ДРК) и Судан. Основной причиной значительного перемещения лиц в этих государствах в 2022-м году стала война.

"Конфликты и насилие вызвали 28,3 миллиона внутренних перемещенных лиц по всему миру, что в три раза превышает среднегодовой показатель за последнее десятилетие", — говорится в сообщении.

В частности, в прошлом году война в Украине вызвала почти 17 миллионов переселенцев.

Генеральный секретарь Норвежского совета по делам беженцев, основавшего IMDC в 1998-м году, Ян Эгеланд прокомментировал сильный рост количества перемещенных лиц:

"Конфликт и бедствия объединились в прошлом году, чтобы усилить существующую уязвимость и неравенство людей, вызвав перемещения в невиданных ранее масштабах. Война в Украине также вызвала глобальный кризис продовольственной безопасности, который больше всего ударил по внутренне перемещенным лицам. Этот идеальный шторм подорвал многолетний прогресс, достигнутый в сокращении глобального голода и недоедания", - отметил Эгеланд.

ВПЛ Украины: это стоит знать

Украина преодолела кризисный порог за количество внутренне перемещенных лиц. В марте он достиг пять миллионов заявок.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство запретило взыскание коммунальной задолженности с ВПЛ.

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