УНИАН рассказал обо всех изменениях в жизни украинцев, которые вступят в силу с 1 февраля 2023 года.

С 1 февраля жизнь украинцев изменится в некоторых аспектах. В феврале получатели субсидий будут самы пересылать выплаты коммунальным службам, а внутренние переселенцы получат право на пособие по проживанию. Однако переселенцы в Польше должны будут компенсировать половину стоимости проживания в местах коллективного размещения.

Пособие на проживание для переселенцев

С 1 февраля внутренние переселенцы в Украине получат право на помощь по проживанию. Об этом рассказывает в Фейсбуке юридический советчик для ВПЛ.

Пособие на проживание могут получить те переселенцы, которые приехали из территорий, где ведутся боевые действия (список таких территорий указан тут), либо имеют зарегистрированное в "Дія" разрушенное или поврежденное жилье. Обратите внимание: перечень территорий, где ведутся боевые действия, постоянно меняется.

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О том, назначено ли вам пособие, можно узнать в органе соцзащиты, где вы зарегистрировались как ВПЛ. Если в пособии отказано, попытаться можно оспорить отказ по номерам юридической горячей линии (068) 507-50-90, (099) 507-50-90, (093) 507-50-90. При этом юристы предупреждают, что выплаты могут приходить с задержкой в месяц и более.

Как изменятся социальные выплаты с 1 февраля

Госбюджет-2023, который меняет соцвыплаты, вступил в силу ещё 1 декабря. Прожиточный минимум и пенсия были увеличены до уровня 2093 гривень. Следующий перерасчет пенсий планируется в марте, а вот в февраля ждать надбавок не стоит.

Выплате по безработице в Украине также не изменятся в феврале. Максимальный размер пособия, как и ранее, составит 6700 гривень.

Без изменений останется и финансовая помощь для внутренних переселенцев. Для лиц с инвалидностью и детей размер выплат составит 3000 гривень, для всех остальных - 2000 гривень.

Новые правила выплаты субсидии

Получатели субсидий в Украине с 1 февраля должны будут сами пересылать деньги коммунальщикам за полученные услуги. Об этом рассказали в управлении Пенсионного фонда Житомирской области. Это решение отменит возможность безналичной оплаты коммуналки за счет субсидии.

Если субсидиант открыл счет в банке, средства будут поступать непосредственно на его карту. Если счета нет - деньги будут приходить в "Ощадбанк", и для их получения человеку нужно будет прийти в отделение. Затем нужно будет открыть счет в этом или другом банке для дальнейшего перечисления денег коммунальщикам.

Также деньги за субсидию можно будет получить наличными и перечислить за коммуналку в любом отделении "Укрпочты".

Новые правила для переселенцев в Польше

С 1 февраля 2023 года украинские переселенцы в Польше должны будут покрывать часть стоимость своего проживания в местах коллективного размещения. Украинцы, которые будут находиться в Польше более 120 дней, должны покрывать 50% стоимости проживания за свой счет. Сумма компенсации составит не более 40 злотых (333,2 грн) на человека в сутки.

Также с 1 мая 2023 года переселенцам нужно будет компенсировать 75% от суммы проживания, но не более 60 злотых в сутки на человека.

От оплаты будут освобождены люди в трудном материальном положении: беременные женщины, люди с инвалидностью, пенсионеры и родители детей до года, а также малоимущие многодетные родители.

В Херсонской области заработают суды

В Херсонской области впервые после деоккупации заработают суды в некоторых регионах. Ранее дела, которые должны были рассматривать в херсонских судах, передавали в соседние области.

Так, с 1 февраля в области заработают Белозерский, Великоалександровский и Нововоронцовский, а также Херсонский апелляционный суд. Соответствующее распоряжение уже подписано председателем Верховного суда. Каждый из судов будет рассматривать дела не только своего района, но и некоторых соседних территорий.

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