Речь идет исключительно о задолженности, которая накопилась после начала полномасштабного российского вторжения.

Правительство приняло постановление о запрете взыскания коммунальной задолженности из внутренне перемещенных лиц, выехавших с временно оккупированных территорий или территорий, где идут боевые действия.

Об это сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Кабинета министров.

"У нас действует мораторий по повышению цен на газ, тепло и горячую воду. Сегодня правительство принимает постановление о запрете взыскания коммунальной задолженности с внутренне перемещенных лиц, выехавших с временно оккупированных территорий или территорий, где идут боевые действия. Речь идет исключительно о задолженности, которая накопилась после начала полномасштабного российского вторжения. Справедливое решение, которое будет действовать до конца военного положения", - сказал премьер.

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Также Шмыгаль сообщил, что правительство одобрило проект закона о компенсации убытков предприятиям, которые поставляют электричество, газ, воду и тепло в прифронтовые или временно оккупированные территории.

"Вскоре мы освободим все наши земли, а потому важно сейчас сохранить способность работы критической инфраструктуры в условиях военного времени", - подчеркнул премьер.

Коммунальные услуги в Украине - это стоит знать

Тарифы на электроэнергию могут вырасти почти вдвое. Текущая цена за киловатт-час составляет 1,44 грн (1,68 грн, если использовано более 250 кВт/ч), а может вырасти до 2,80 грн.

В Украине спростили процедуру оформления субсидии. Теперь этот процесс более автоматизирован и занимает меньше времени.

Украинцы получают платежки за коммунальные услуги в период, когда они не проживали в квартирах во время оккупации. В том числе есть и крупные суммы – они "набежали" вследствие пользования жилыми площадями российскими солдатами.

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