По его мнению, страна имеет хороший план активных операций.

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин считает, что сейчас у Украины есть достаточно возможностей для достижения успеха во время контрнаступления.

Несмотря на недавнюю утечку информации США в сеть, военное руководство Украины остается сосредоточенным на своей цели, добавил глава Пентагона во время выступления в Государственном департаменте. "И я в полной мере уверен, что они достигнут того, чего достигают хорошие лидеры, великие лидеры", - цитирует его Укринформ.

По словам Остина, Украина имеет отличный план активных операций, однако его детали известны только президенту и его ближайшему окружению. "У них есть много возможностей, необходимых для достижения успеха. Мы провели тренировку для огромного количества войск, мы предоставили значительное количество платформ", - сказал он.

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Кроме того, украинцы сами чувствуют, что находятся в достаточно хорошем состоянии. Остин пообещал, что Штаты продолжат поддерживать Украину. "Чтобы они могли и дальше добиваться успеха, независимо от того, когда примут решение начать наступательные операции", - резюмировал он.

Контрнаступление Украины: что известно

В марте президент Владимир Зеленский заявил, что Украина нуждается в большем количестве боеприпасов для осуществления весеннего контрнаступления.

Министр обороны Алексей Резников говорил, что украинская армия может пойти в контрнаступление ближе к лету. Вчера премьер-министр Денис Шмыгаль сделал аналогичное заявление.

Недавно в сеть слили секретные документы Пентагона, которые касались и войны в Украине. Вашингтон Пост пишет, что согласно им прогноз по успеху контрнаступления "скромный".

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