'Это стыдно': Волц взял на себя ответственность за слив сверхсекретной информации в Signal

Чиновник отметил, что сейчас идет расследование того, как журналист мог попасть в чат с топ-чиновниками США.

Скандал с утечкой сверхсекретной информации из чата топ-чиновников США в Signal не утихает. Советник Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолц заявил, что он "смущен" случайным сливом содержания чата о военных планах журналисту.

Как заявил Уолц в эфире Fox News, он берет на себя "полную ответственность" за инцидент, связанный с передачей секретных деталей о военных ударах США по Йемену Джеффри Голдбергу, главному редактору The Atlantic.

"Это стыдно, да. Мы совершили ошибку, мы движемся вперед", - сказал он во вторник.

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На уточняющий вопрос, понесет ли он ответственность за нарушение безопасности, Волц ответил: "Я беру на себя полную ответственность. Я создал группу", имея в виду чат в приложении для обмена сообщениями Signal.

После этого он неоднократно критиковал Голдберга, называя его "неудачником" и "подонком среди журналистов".

Волц подвергся серьезной критике со стороны членов Конгресса за этот инцидент. Впрочем чиновник смог избежать значительных последствий после того, как президент США Дональд Трамп выразил ему поддержку во вторник и отметил, что Волцу не нужно извиняться.

Он настаивал, что не передавал никакой секретной информации Голдбергу. Зато журналист утверждает, что воздержался от публикации определенных деталей из соображений национальной безопасности.

В то же время Волц выразил желание, чтобы главный редактор The Atlantic не публиковал остальные сообщения:

"Я, безусловно, хочу, чтобы наши обсуждения оставались конфиденциальными... Конечно, я не хочу, чтобы все это было открыто, потому что это были конфиденциальные разговоры".

Он также сообщил, что администрация сейчас расследует, как Голдберга ошибочно добавили в чат Signal, в котором находились высокопоставленные чиновники, в частности министр обороны Пит Гегсет и государственный секретарь Марко Рубио.

"Мы должны усилиться. Мы усилимся", - сказал он, добавив, что никогда не контактировал с Голдбергом, когда его спросили, как номер журналиста оказался в его телефоне.

Утечка данных из чата в Signal топ-чиновников США: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, топ-чиновники США обсуждали удары по Йемену в Signal в чате, к которому случайно добавили журналиста The Atlantic Джеффри Голдберга. Обсуждение содержало данные об оружии, цели и время ударов. Голдберг обнародовал эту переписку.

Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что ему ничего не известно о том, что члены его команды национальной безопасности добавили редактора издания The Atlantic Джеффри Голдберга в чат в Signal, а министр обороны США Пит Хегсет вообще отрицал обсуждение военных планов в чате.

Появилась информация, что президент США Дональд Трамп может уволить своего советника по национальной безопасности Майка Волца из-за утечки данных из сверхсекретного чата в Signal. Как сообщили американские чиновники на условиях анонимности, увольнение может произойти в течение двух следующих дней. Другие собеседники в Белом доме утверждают, что советник Трампа должен сам уйти в отставку, чтобы "президент не оказался в плохом положении".

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