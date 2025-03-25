Президент США заверил, что ему не известно о том, что в секретный чат добавили редактора.

Президент США Дональд Трамп говорит, что ему ничего не известно о том, что члены его команды национальной безопасности добавили редактора издания The Atlantic Джеффри Голдберга в чат в Signal, в котором обсуждали атаку на хуситов в Йемене. А министр обороны США Пит Гегсет вообще отрицал обсуждение военных планов в чате. Об этом сообщает CNN.

"Я не большой поклонник Atlantic. Для меня это журнал, который прекращает работу. Я думаю, что это не очень журнал. Но я ничего о нем не знаю", - приводит издание ответ Трампа на вопрос журналиста о материале Голдберга в The Atlantic.

Репортер объяснил президенту США, что в чате, к которому был добавлен Голдберг, обсуждались военные планы против хуситов в Йемене, Трамп повторил, что ничего об этом не знает.

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"Это не могло быть очень эффективным, потому что атака была очень эффективной. Могу вам сказать, я ничего об этом не знаю. Вы мне об этом говорите впервые", - подчеркнул Трамп.

Министр обороны Гэгсет тем временем отрицал, что кто-то из команды Трампа пересылал в чат "текстовые сообщения о военных планах".

"Никто не отправлял текстовых сообщений о военных планах, и это все, что я должен об этом сказать", - заверил он журналистов.

В то же время издание со ссылкой на два источника пишет, что Трампа днем 24 марта проинформировали об истории с добавлением редактора в чат.

По словам источников, во время брифинга Трамп выразил свое пренебрежение к Голдбергу, которого он "давно не любит". CNN напомнило, что неприязнь американского лидера к Голдбергу уходит в историю 2020 года, когда редактор рассказал, что Трамп описал американцев, погибших на войне, как "неудачников" и "лохов".

Обсуждение ударов по Йемену в Signal: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, топ-чиновники США обсуждали удары по Йемену в Signal в чате, к которому случайно добавили журналиста The Atlantic Джеффри Голдберга.

Обсуждение длилось несколько дней и содержало данные об оружии, цели и время ударов. Голдберг случайно получил доступ к переписке и обнародовал ее.

Советник по национальной безопасности Майк Волц после первых ударов прислал в чат фото взрыва с американским флагом. Трамп разозлился из-за утечки информации и спросил: "Как Уолц мог быть таким неосторожным?"

В то же время пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что президент, "как и раньше, доверяет команде".

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