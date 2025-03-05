Это происходило негласно и уже после ссоры, которая произошла между президентами в Белом доме.

Представители президента США Дональда Трампа провели тайные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и его командой после пятничной ссоры в Овальном кабинете, чтобы "вернуть переговоры в нужное русло".

Как сообщило CNN со ссылкой на собственные источники, представители Трампа подчеркнули важность стабилизации отношений как можно быстрее и призвали возобновить переговоры до выступления президента в Конгрессе.

CNN отметило, что среди тех, кто говорил с Зеленским, был спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог.

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Один из чиновников Белого дома сообщил CNN, что соглашение о добыче украинских полезных ископаемых еще не подписано. Однако представитель Белого дома заверил, что администрация Трампа считает, что переговоры по этому соглашению "движутся в правильном направлении".

Представитель команды Трампа отметил, что президент, который во время речи затронет тему войны в Украине, хочет объявить о соглашении по украинским полезным ископаемым.

Переговоры по соглашению о недрах Украины

Подписание этого соглашения должно было состояться в Вашингтоне 28 февраля, во время визита украинского президента Владимира Зеленского. Однако между президентами произошел спор. В итоге президент Зеленский покинул Овальный кабинет, а соглашение так и не было подписано.

3 марта президент США Дональд Трамп заявил, что не считает соглашение о полезных ископаемых "мертвым".

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