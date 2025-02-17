Рубио сказал, что переговорный процесс еще не начался всерьез, и если переговоры продвинутся, то украинцы и европейцы будут привлечены.

Украина и Европа будут частью любых "реальных переговоров" по ​​прекращению войны РФ против Украины.

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, дав понять, что переговоры США с Россией на этой неделе - это шанс увидеть, насколько серьезно российский правитель Путин относится к миру, пишет Reuters.

Таким образом, Рубио попытался ослабить обеспокоенность Европы тем, что ее исключат из стартовых переговоров между Россией и США, которые должны пройти в Саудовской Аравии завтра.

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В интервью CBS Рубио сказал, что переговорный процесс еще не начался всерьез, и если переговоры продвинутся, то украинцы и европейцы будут привлечены.

"Трамп говорил с Путиным на прошлой неделе, и в разговоре тот выразил заинтересованность в мире, а Трамп выразил желание увидеть конец этой войны таким образом, чтобы мир был прочным и защищал суверенитет Украины", - прокомментировал намерение главы Белого дома Рубио.

"Теперь за этим должны последовать действия, поэтому в ближайшие несколько недель станет ясно, является ли это серьезным или нет. В итоге, один телефонный звонок не устанавливает мир", - отметил госсекретарь.

"В итоге, это достигнет точки - если это будут настоящие переговоры, а мы еще не достигли ее - но если это произойдет, Украине придется участвовать, потому что именно она подверглась вторжению, и европейцам придется участвовать, потому что у них есть санкции против Путина и РФ", - объяснил Рубио.

Ситуация вокруг переговоров об окончании войны в Украине

12 февраля Трамп провел телефонный разговор с Путиным и сказал, что тот хочет мира.

Вчера во время общения с журналистами Трамп добавил, что украинский президент Владимир Зелинский будет участвовать в переговорах по прекращению войны.

Опасения европейцев по поводу их исключения из переговорного процесса породили слова спецпредставителя Белого дома по Украине Кит Келлогга, который на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что не видит Европу за столо переговоров об окончании войны в Украине.

Европейские чиновники были шокированы и застигнуты врасплох действиями администрации Трампа в отношении Украины, России и европейской обороны в последние дни.

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