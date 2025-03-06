Глава государства надеется, что на следующей неделе состоится содержательная встреча с США.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что команды Украины и США возобновили работу с целью достижения мира в войне, которую Россия ведет против Украины. Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом Зеленский сказал во время выступления на заседании Европейского Совета в Брюсселе.

"Я хочу сообщить всем вам, что наши команды - Украины и Америки - возобновили работу. Надеемся на содержательную встречу на следующей неделе", - подчеркнул Зеленский.

Как подчеркнул президент, Украина стремится к миру с самой первой секунды войны.

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"И мы всегда говорили, что единственная причина, почему война продолжается, - это Россия", - отметил Зеленский.

В частности, как сказал президент, Украина не только готова сделать необходимые шаги для мира, но также предлагает, какими должны быть эти шаги. Зеленский сказал:

"И я прошу вас поддержать нас в этом - поддержать Украину и тех европейских лидеров, которые помогают прокладывать путь к миру".

Сотрудничество Украины с США

Как сообщал УНИАН, 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон на встречу с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом в Белом доме. Во время той встречи должно было состояться подписание Двустороннего соглашения об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления. Впрочем, в начале встречи во время провозглашения заявлений и короткого общения с прессой в Овальном кабинете, между Зеленским, президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом возникла ссора, которая привела к досрочному прекращению встречи. Документ не был подписан.

В последующие дни Трамп решил остановить всю военную помощь для Украины. Также США приостановили обмен разведывательными данными.

Спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлог заявил, что возобновление военной помощи США Украине зависит от ее готовности к мирному урегулированию и подписания соглашения о полезных ископаемых. Также он прокомментировал ссору между президентами: по его мнению, она произошла из-за "разных целей" двух лидеров.

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