В МИД осудили использование кадров войны в Украине в политической рекламе.

Украина призвала правительство Грузии и партию "Грузинская мечта" не использовать тему агрессивной войны против украинцев во внутриполитической борьбе.

Министерство иностранных дел выпустило заявление, в котором называет недопустимым использование в политической рекламе изображений ужасных последствий безжалостной войны России против Украины, страданий и крови тысяч невинных людей, разрушений церковных святынь и культурного достояния человечества.

"Грузинский народ может не бояться новой войны, пока Украина сопротивляется российской агрессии. Страшная цена этого сопротивления - это также цена мира в Грузии. Украина последовательно, неуклонно и решительно будет продолжать поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ", - говорится в сообщении.

Также в МИД надеются, что парламентские выборы в Грузии пройдут мирным и демократическим путем, а грузинский народ продолжит стратегический курс на присоединение к Европейскому Союзу и НАТО.

Скандальная предвыборная кампания в Грузии

Сегодня в сети распространили снимки рекламных баннеров правящей партии "Грузинская мечта" в Тбилиси. На фото сравниваются разрушенные российской армией города Украины и мирные улицы Грузии.

Политики обнародовали в сети и видео, на котором избирателей призывают проголосовать "за мир", сказав войне "нет". Иллюстрируется это ужасными кадрами разрушений в Украине.

Лидер Грузии Саломе Зурабишвили назвала этот поступок позорным и оскорбительным к своему народу, заявив, что плакат сделали "в кузнице КГБ".

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