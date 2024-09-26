Президент страны назвала его позорным и оскорбительным для грузинской культуры.

Правящая партия "Грузинская мечта" использовала в своей предвыборной кампании кадры разрушенных Россией городов Украины.

Сегодня днем на официальной странице партии в социальной сети Facebook появилось видео, в котором избирателей просят "сказать "нет" войне" и "выбрать мир". Авторы видео противопоставляют разрушениям в Украине кадры мирной жизни в Грузии.

Также в сети опубликовали фото больших рекламных баннеров, которые заметили в Тбилиси. На эти снимки добавили перечеркнутые избирательные номера грузинских прозападных партий.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили написала на своей странице в Facebook, что еще никогда не видела ничего настолько позорного и оскорбительного для грузинской культуры, традиций, истории и веры.

"Какое жалкое дело дарить своему народу плакат, сделанный в кузне КГБ, напрасно и бессовестно! "С достоинством" к аду!" - добавила она.

Скандальные заявления "Грузинской мечты"

Напомним, зимой премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил Украину в желании открыть "второй фронт" в его стране.

Уже во время протестов из-за "закона об иноагентах", против принятия которого массово выходили жители Грузии, премьер заявил о необходимости "предотвратить украинизацию" страны.

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