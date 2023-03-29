Действия Путина в отношении украинских детей - прямой признак военного преступления.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец объяснил, почему Международный уголовный суд в Гааге начал именно с ордера российскому диктатору Владимиру Путину и уполномоченной по правам детей Марии Львовой-Беловой.

В интервью "РБК-Украина" Лубинец поделился, что не все думали, что сразу будет выдача ордера на арест Путина. Некоторые ждали какого-то определенного решения МУС в этой сфере, но не ордера.

"По моему мнению, принудительная депортация украинских детей имеет эмоциональную составляющую. Для Украины самое важное – это украинские дети", — подчеркнул омбудсмен.

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Он напомнил, что Львова-Белова сама призналась, что усыновила двух украинских детей, то есть нарушила конвенцию 1948 года "Совершение военного преступления".

"Насчет Путина. Он берет и лично изменяет два акта. Одним он максимально облегчает процедуру усыновления, что также является признаком военного преступления. Вторым признает всех детей, проживающих на временно оккупированной территории Украины и не достигших 14-летнего возраста, "россиянами", — подчеркнул Лубинец.

Уполномоченный по правам человека подчеркнул, что это - прямой признак военного преступления, который вообще должен трактоваться как геноцид, ведь речь идет о принудительном перемещении детей из одной этногруппы в другую.

Ордер на арест Путина

Ранее Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина, обвиняемого в депортации детей из Украины. Этот ордер является пожизненным.

То есть если президент РФ появится в одной из стран, ратифицировавших Римский статут, она должна арестовать его.

В ЮАР, где в августе ожидается саммит BRICS и визит Путина, изучают все варианты, чтобы избежать ареста Путина по ордеру МУС.

В Кремле начали говорить, что не принимают "близко к сердцу" решение МУС, но почему-то захотели запретить Международный уголовный суд в РФ.

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