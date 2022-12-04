По версии пропагандистов, украинцы едят блюда, которые похожи на человеческие тела.

Беларуская пропаганда вышла на новый уровень и придумала "украизм", заявив, украинцы едят русских.

Во время одной из пропагандистских программ ведущий заявил, что в Украине якобы развивается не "нацизм", а "украизм".

"Украинцы уже реально едят русских. Страшно похожие на человеческие тела блюда с кричащими названиями. Это что? "Нацизм", или "украизм"?

Беларуская пропаганда

Беларусь удачно перенимает опыт российских пропагандистов, зомбируя население страны. Самым популярным в этой сфере считают Григория Азаренка.

Недавно пропагандист Азаренок "разразился" неистовым гневом, комментируя закрытие ресторанов Mcdonald's в его стране. Он обозвал одну из самых популярных в мире сетей заведений общественного питания "мерзкой обжиральнею для дегенератов" и заявил, что ее "прикрыли".

Летом Александр Лукашенко заявил о якобы попытке убийства главного пропагандиста Беларуси Григория Азаренка, а также о подготовке подрыва узла связи ВМФ РФ.

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