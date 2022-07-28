Звезда Григория Азаренка стала восходить после протестов в Беларуси.

Григорий Азаренок - главный рупор беларуской пропаганды. Его лексика комичная и даже абсурдная, а иногда даже шокирующая. Например, он призывает с экранов телевизора изнасиловать президента Еврокомиссии.

Журналисты проекта FreeДом рассказали, как беларуские власти используют журналистов для расправы над политическими оппонентами и почему создают негативный образ Украины.

Григорий Азаренок под тревожную музыку несет с экранов телевизора все, что угодно. Главная его цель - это восхвалять захватившего власть Лукашенко, которого, по мнению Азаренка, подарил белорусам Бог. А еще он, не подбирая слов, критикует оппонентов Александра Григорьевича.

Звезда Григория Азаренка стала восходить после протестов в Беларуси. После того, как в 2020 году Александр Лукашенко де-факто проиграл выборы Светлане Тихановской, при этом сумел удержаться на своем троне.

Телепропаганда Беларуси начала стремительно пробивать все новые и новые грани абсурда. В своей авторской передаче на канале СТВ Азаренок врет, что на протестах никого не избивали, а из Лукашенко делает настоящий культ личности, чтобы легче продвигать его политические идеи.

Интересно, что за две недели до полномасштабной войны РФ против Украины Гриша с экранов телевизоров зазывал напасть на Украину и разнести Киев ядерными ракетами. Напомним, что полномасштабное вторжение РФ против Украины началось именно с территории Беларуси.

За свою так называемую авторскую журналистику ярому стороннику Лукашенко въезд в Украину запрещен, а месяц назад против него ввели санкции и в ЕС.

"Вместо того, чтобы помогать своему народу, своей стране, Азаренок демонизирует Украину, которая вступила в бой с захватчицей Россией и борется за свою независимость и демократию", - подытожили журналисты.

Ранее против Беларуси ввела новые санкции и Великобритания. Под них попали, в частности, пропагандист Григорий Азаренок и спецкорреспондент "СБ. Беларусь сегодня" Людмила Гладкая, которая на камеру "опрашивала" протестующих, задержанных силовиками.

Вас также могут заинтересовать новости: