Пропагандист сделал вид, будто сеть ресторанов "прикрыли".

Белорусский пропагандист Григорий Азаренок "взорвался" неистовым гневом, комментируя закрытие ресторанов McDonald's в его стране. Он обозвал одну из самых популярных в мире сетей заведений общепита "мерзкой обжиральней для дегенератов" и заявил, что ее "прикрыли".

"Свершилось: капище выкопали, мерзкую обжиральную для дегенератов прикрыли, закрыли", - заявил Азаренок, делая вид, будто Mcdonald's выпроторили из Беларуси.

Пропагандист сравнил белорусов, скучающих по Mcdonald's, с детьми, которых "от мамкиной груди оторвали".

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"Взвыли, будто их от мамкиних груди оторвали от генератора, который питает их жиром и жареным подсолнечным маслом, чтобы их глаза светились этим маслом, как в слепых и прокаженных. Значит огнемет попал прямо в муравейник", - заявил взбешенный пропагандист.

Mcdonald's покинул Беларусь

Недавно Mcdonald's объявил, что окончательно покидает Беларусь. Напомним, что в этой стране функционировало 25 заведений Mcdonald's в шести городах.

Вместо него будет сеть ресторанов "Вкусно - и точка". Это российское "импортозамещение".

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