Украину ждет тяжелая зима, поэтому США будут поддерживать страну "столько, сколько потребуется".
Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. "Впереди украинцев ждет трудная зима, и мы будем неустанно работать со странами "Большой семерки" и другими партнерами над ремонтом, заменой и защитой энергетической инфраструктуры", - написал он в "Твиттере".
Война в Украине: помощь США
7 декабря 2022 года Сенат Конгресса США согласовал рекордный оборонный бюджет на 2023 год. Общая сумма составляет $847,3 млрд, из них $800 млн для Украины.
Кроме того, 5 декабря посол США в Украине Бриджит Бринк сообщила, что США будут предоставлять Украине противовоздушную защиту против усиленных варварских атак Российской Федерации. Она добавила, что Штаты окажут также помощь в энергетическом секторе, чтобы Украина смогла ремонтировать гражданскую инфраструктуру.
Ранее стало известно, что США и союзники работают со странами Ближнего Востока по переброске нескольких зенитно-ракетных комплексов NASAMS в Украину.