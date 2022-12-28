Госсекретарь Блинкен отметил, что США будут помогать Украине сколько потребуется.

Украину ждет тяжелая зима, поэтому США будут поддерживать страну "столько, сколько потребуется".

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. "Впереди украинцев ждет трудная зима, и мы будем неустанно работать со странами "Большой семерки" и другими партнерами над ремонтом, заменой и защитой энергетической инфраструктуры", - написал он в "Твиттере".

Война в Украине: помощь США

7 декабря 2022 года Сенат Конгресса США согласовал рекордный оборонный бюджет на 2023 год. Общая сумма составляет $847,3 млрд, из них $800 млн для Украины.

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Кроме того, 5 декабря посол США в Украине Бриджит Бринк сообщила, что США будут предоставлять Украине противовоздушную защиту против усиленных варварских атак Российской Федерации. Она добавила, что Штаты окажут также помощь в энергетическом секторе, чтобы Украина смогла ремонтировать гражданскую инфраструктуру.

Ранее стало известно, что США и союзники работают со странами Ближнего Востока по переброске нескольких зенитно-ракетных комплексов NASAMS в Украину.

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