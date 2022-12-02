Переброска систем с Ближнего Востока в Украину займет меньше времени, чем их производство в США.

Соединенные Штаты Америки и союзники работают со странами Ближнего Востока по вопросу переброски нескольких зенитно-ракетных комплексов NASAMS в Украину.

Как рассказал в интервью Politico генеральный директор компании-производителя систем NASAMS – Raytheon Technologies – Грэг Хейс, поставить комплексы намерены в течение следующих 3-6 месяцев. При этом в течение 24 месяцев Штаты должны будуть восполнить запасы на Ближнем Востоке новыми установками.

"На Ближнем Востоке развернуты NASAMS, и некоторые из наших союзников по НАТО и мы на самом деле работаем с парой стран Ближнего Востока, которые в настоящее время используют NASAMS, и пытаемся направить их в Украину", – объяснил Хейс.

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По его словам, переброска систем с Ближнего Востока в Украину займет меньше времени, чем их производство в США. Он добавил, что на создание NASAMS уходит около 2 лет. Это обусловлено необходимостью приобретения электронных компонентов и ракетных двигателей.

При этом договоренность о передаче этих систем Украине должна будет одобрить администрация президента США Джо Байдена.

Хейс не назвал страны, с которыми ведется разговор о передаче ПВО NASAMS Украине. Однако по данным Агентства по сотрудничеству в области безопасности и обороны, покупателями этих систем в регионе являются Оман и Катар.

Системы NASAMS в Украине

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что зенитные ракетные комплексы NASAMS, которые усилили систему украинской противовоздушной обороны, сбивают 100% крылатых ракет. Он добавил, что у Воздушных сил уже есть два таких комплекса.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что для того, чтобы закрыть небо Киева или Харькова, необходимо два зенитных ракетных комплекса NASAMS или IRIS-T.

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