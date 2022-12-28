Президент Украины поблагодарил все государства, которые помогают украинцам преодолевать тиранию РФ на поле боя.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что от российских оккупантов удалось освободить уже более 1 тыс. 800 населенных пунктов Украины.

Об этом он сказал в своем ежегодном послании к Верховной Раде Украины о внутреннем и внешнем положении нашего государства и поблагодарил все страны, которые помогают украинцам преодолевать российскую тиранию именно на поле боя.

"Более тысячи восьмисот городов и сел Украины нам уже удалось освободить от оккупанта...", - подчеркнул Зеленский.

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Он отметил, что еще год назад казалось невозможным, что Украина будет иметь системы противовоздушной обороны "Пэтриот".

"Но теперь имеем и такую договоренность. Спасибо нашим стратегическим партнерам. Это особый знак доверия к Украине, это настоящее союзничество с Соединенными Штатами Америки. Мы достигли этого", - сказал глава государства.

Напомним, 28 декабря Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде и подвел итоги 2022 года. В частности, украинский лидер сказал, что Запад перестал бояться РФ, и наше государство стало одним из лидеров свободного мира.

Ситуация на фронте - что надо знать

Украинские воины в конце лета пошли в контрнаступление. В середине ноября аналитики сообщили, что защитники нашего государства с начала полномасштабного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, деоккупировали уже более половины захваченной территории - почти 78 тысяч кв. км.

Общие потери РФ в Украине на 28 декабря составляют около 103 тысяч 770 захватчиков.

Военный летчик-инструктор, полковник запаса Вооруженных сил Украины Роман Свитан спрогнозировал новое контрнаступление наших воинов. По его мнению, защитники нашего государства могут двинуться на побережье Азовского моря.

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