Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что от российских оккупантов удалось освободить уже более 1 тыс. 800 населенных пунктов Украины.
Об этом он сказал в своем ежегодном послании к Верховной Раде Украины о внутреннем и внешнем положении нашего государства и поблагодарил все страны, которые помогают украинцам преодолевать российскую тиранию именно на поле боя.
"Более тысячи восьмисот городов и сел Украины нам уже удалось освободить от оккупанта...", - подчеркнул Зеленский.
Он отметил, что еще год назад казалось невозможным, что Украина будет иметь системы противовоздушной обороны "Пэтриот".
"Но теперь имеем и такую договоренность. Спасибо нашим стратегическим партнерам. Это особый знак доверия к Украине, это настоящее союзничество с Соединенными Штатами Америки. Мы достигли этого", - сказал глава государства.
Напомним, 28 декабря Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде и подвел итоги 2022 года. В частности, украинский лидер сказал, что Запад перестал бояться РФ, и наше государство стало одним из лидеров свободного мира.
Ситуация на фронте - что надо знать
Украинские воины в конце лета пошли в контрнаступление. В середине ноября аналитики сообщили, что защитники нашего государства с начала полномасштабного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, деоккупировали уже более половины захваченной территории - почти 78 тысяч кв. км.
Общие потери РФ в Украине на 28 декабря составляют около 103 тысяч 770 захватчиков.
Военный летчик-инструктор, полковник запаса Вооруженных сил Украины Роман Свитан спрогнозировал новое контрнаступление наших воинов. По его мнению, защитники нашего государства могут двинуться на побережье Азовского моря.