Кроме того, планируют передать помощь в энергетическом секторе, чтобы Украина могла ремонтировать гражданскую инфраструктуру

США будут предоставлять Украине противовоздушную защиту против усиленных варварских атак Российской Федерации.

Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк в Twitter. Она добавила, что Штаты окажут также помощь в энергетическом секторе, чтобы Украина смогла ремонтировать гражданскую инфраструктуру.

"Пока Россия лишает тепла, воды, электроэнергии каждого человека в Украине, включительно с детьми, людьми преклонного возраста, мы предоставим противовоздушный защиту против усиленных варварских атак РФ и помощь в энергетическом секторе, чтобы Украина могла защищать и ремонтировать гражданскую инфраструктуру", – написала Бринк.

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Ракетный террор России

Днем в понедельник, 5 декабря, российские захватчики нанесли очередной ракетный удар по Украине. В течение часа – с 12:40 до 13:40 – воздушная тревога зазвучала в каждой из областей, за исключением Крыма. Сейчас почти по всей стране работает ПВО.

По данным Воздушных сил ВСУ россияне могут использовать несколько волн ракетных атак, чтобы рассредоточить ракеты по всей территории Украины и запутать действия ПВО.

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