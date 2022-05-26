В стране решили бороться с "бензиновым туризмом".

С завтрашнего дня, 27 мая, в Венгрии будет сложно заправиться всем иностранцам, включая украинцев. В державе решили запретить продажу топлива жителям других государств.

Соответствующая информация появилась на сайте сербского телеканала PTC.

Уже завтра на заправках Венгрии перестанут продавать бензин и дизель владельцам автомобилей с иностранной регистрацией. В правительстве страны объяснили, что таким способом планируют бороться с "бензиновым туризмом". Он якобы угрожает безопасности поставок топлива.

Цены на бензин и дизель в Венгрии сейчас заморожены, поэтому они стоят дешевле, чем в других государствах. Однако теперь непонятно, как должны заправляться иностранцы. Например, согласно данным от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, в Венгрию на фоне войны выехало более 500 тысяч украинцев. Как им теперь заправляться, никто пока не объяснил.

Напомним, два дня назад в Венгрии ввели чрезвычайное положение. По словам венгерских дипломатов в Украине, это даст правительству все необходимые инструменты, чтобы помогать беженцам и предотвратить отрицательное влияние на экономику. Тем временем советник министра энергетики Елена Зеркаль заявила, что у Украины есть рычаг давления на Венгрию в виде отдельной нити нефтепровода "Дружба".

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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