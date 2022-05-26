Венгрия решила, что у них наступило такое звездное время, когда они могут требовать все, что угодно, считает Зеркаль.

Будапешт воспользовался войной России против Украины, фактически прибегая к шантажу ЕС. Однако у Украины есть свой рычаг влияния на Венгрию.

Об этом заявила советник министра энергетики Елена Зеркаль во время онлайн-дискуссии Киевского форума.

"Их аппетит (Венгрии - ред.) по фондам ЕС растет ежедневно. И они решили, что у них наступило такое звездное время, когда они могут требовать все, что угодно, лишь бы только не разрушить европейское единство", - возмутилась Зеркаль.

Европейской комиссии пришлось вносить изменения в свою политику и позволить осуществлять инвестиции, использовать европейские средства даже на построение нового нефтепровода, не говоря уже о переоборудование нефтеперерабатывающих заводов, добавила она.

"В руках Украины есть прекрасный рычаг – это нефтепровод "Дружба", - сказала Зеркаль, добавив, к Венгрии идет отдельная нить нефтепровода "Дружба", с которой "может что-то произойти".

"И, на мой взгляд, очень бы уместно было, если бы с ним что-то случилось (нефтепроводом). Но, опять-таки, это в руках правительства и президента – решать политические вопросы, действительно ли мы хотим говорить с Орбаном на том языке, который он понимает и который он навязывает ЕС, или мы еще не готовы к этому", - подчеркнула Зеркаль.

Правительство Орбана всячески тормозит следующий пакет санкций против России, в котором говорится о постепенном отказе Запада от потребления российских энергоресурсов.

Будапешт утверждает, что у страны пока нет таких мощностей, чтобы отказываться от российского газа, и требует от блока их обеспечить.

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