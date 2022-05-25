Президент Владимир Зеленский раскритиковал Венгрию, которая отказывается поддержать нефтяное эмбарго против России, зная, что деньги за энергоносители финансируют войну Кремля против Украины.
Об этом Зеленский сказал во время Украинского завтрака в Давосе.
"Мы дошли до шестого пакета (санкций). В нем эмбарго на нефть. Все говорят: за это время Россия заработает $200 млрд. За такие суммы они могут покупать любое оружие. Введен ли шестой пакет? Нет. Почему? Венгрии что-то не подходит. Что-то с нефтью не то. Как-то не так они видят мир", – сказал Зеленский.
По его словам, Будапешт аргументирует свою позицию тем, что для отказа от российской нефти ему необходимы значительные средства.
"Им говорят: там в Украине люди умирают, дети гибнут, их убивают. Как в Техасе 18-летний убийца… Так и у нас 18-летние солдатики приезжали из России и просто пытали малышей. Им об этом рассказывали, а они говорят: Все понятно.- Так а что с нефтью? - Где нам взять денег?" – сказал Зеленский.
Как сообщал УНИАН, премьер Венгрии Виктор Орбан исключил возможность обсуждения предложенного Евросоюзом нефтяного эмбарго против России на саммите лидеров на следующей неделе.