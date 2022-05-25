По его словам, Будапешт аргументирует свою позицию тем, что для отказа от российской нефти ему необходимы значительные средства.

Президент Владимир Зеленский раскритиковал Венгрию, которая отказывается поддержать нефтяное эмбарго против России, зная, что деньги за энергоносители финансируют войну Кремля против Украины.

Об этом Зеленский сказал во время Украинского завтрака в Давосе.

"Мы дошли до шестого пакета (санкций). В нем эмбарго на нефть. Все говорят: за это время Россия заработает $200 млрд. За такие суммы они могут покупать любое оружие. Введен ли шестой пакет? Нет. Почему? Венгрии что-то не подходит. Что-то с нефтью не то. Как-то не так они видят мир", – сказал Зеленский.

По его словам, Будапешт аргументирует свою позицию тем, что для отказа от российской нефти ему необходимы значительные средства.

"Им говорят: там в Украине люди умирают, дети гибнут, их убивают. Как в Техасе 18-летний убийца… Так и у нас 18-летние солдатики приезжали из России и просто пытали малышей. Им об этом рассказывали, а они говорят: Все понятно.- Так а что с нефтью? - Где нам взять денег?" – сказал Зеленский.

Как сообщал УНИАН, премьер Венгрии Виктор Орбан исключил возможность обсуждения предложенного Евросоюзом нефтяного эмбарго против России на саммите лидеров на следующей неделе.

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