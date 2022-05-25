Режим ЧП в Венгрии на фоне военного конфликта в соседней стране позволит правительству иметь все инструменты для реагирования на вызовы.

Режим чрезвычайного положения в Венгрии дает возможность правительству иметь в своем распоряжении все инструменты для оказания помощи беженцам, а также для предотвращения негативного влияния на экономику.

Об этом говорится в объяснении посольства Венгрии в Украине.

Отметим, накануне власти Венгрии ввели в стране режим ЧП из-за войны в Украине.

"В связи с военной ситуацией в соседней стране чрезвычайная ситуация, введенная в связи с изменениями в Конституции, предоставляет возможность в случае возникновения в соседней стране военной ситуации, вооруженного конфликта или гуманитарной катастрофы иметь в распоряжении правительства все необходимые инструменты для оказания помощи, поддержки, жилья беженцам, а также для предотвращения вредных экономических влияний, в интересах смягчения последствий", – говорится в сообщении посольства.

Ранее стало известно, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил в стране чрезвычайное положение с 25 мая.

В мае этого года Орбана в пятый раз переизбрали главой правительства Венгрии. "Друг Путина" предлагает на ближайшем саммите ЕС не затрагивать тему эмбарго на российскую нефть.

Ранее Орбан сравнивал введение санкций против РФ с "атомной бомбой". Также венгерский политик против того, чтобы ЕС "навязывал культуру" его стране.

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