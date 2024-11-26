По словам Кирби, президент США делает все возможное, чтобы обеспечить безопасность американских войск на европейском континенте.

В США проккоментировали угрозы РФ уничтожить новую базу ПВО в польском городе Редзиково. В Вашингтоне считают, что эти слова стоит воспринимать серьезно.

Об этом заявил советник Белого дома по вопросам коммуникаций Джон Кирби во время брифинга.

"Такие угрозы должны восприниматься серьезно, и мы это делаем. Какими бы безрассудными и безответственными они ни были, мы воспринимаем их серьезно", - сказал он.

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Кирби отметил, что президент США Джо Байден делает все возможное, чтобы обеспечить безопасность американских войск на европейском континенте. Он подчеркнул, что Вашингтон серьезно относится к своим обязательствам по пятой статье перед союзниками по НАТО.

Также журналисты спросили у Кирби о том, насколько эффективно Украина использует ракетные комплексы ATACMS. Он ответил, что это оружие применяется, в первую очередь, для самообороны.

"Сейчас они могут использовать ATACMS для самообороны, понимаете, в случае необходимости. И сейчас, по понятным причинам, это происходит в Курске и вокруг него, в Курской области. Я бы предоставил украинцам самим рассказать о том, как они используют ATACMS и процедуры нацеливания, для чего они их применяют и насколько хорошо они работают", - поделился он.

Угрозы РФ Польше - последние новости

Напомним, что 21 ноября официальный спикер Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова пригрозила нанести удары по базе противовоздушной обороны "Aegis Ashore" в польском городе Редзиково.

Ранее пресс-секретарь главы РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что размещение американской системы противоракетной обороны в Польше можно рассматривать как расширение военной инфраструктуры США. Он намекнул, что Россия хочет нанести удар по новой базе.

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