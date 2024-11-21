Москва развернула кампанию запугивания Запада всеми имеющимися средствами.

В России откровенно пригрозили нанести удары по территории Польши на фоне сегодняшнего обстрела Украины. Соответствующее заявление на брифинге сделала официальный спикер Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

13 ноября в польском городе Редзиково на побережье Балтийского моря была сдана в работу большая база противовоздушной обороны "Aegis Ashore". Она является частью более крупного противоракетного щита НАТО, предназначенного для перехвата приближающихся ракет. Также на базе якобы размещены американские баллистические ракеты.

Спикер МИД России заявила, что Москва может нацелиться на эту военную базу.

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"Учитывая характер и уровень угроз, которые создают такие западные военные объекты, противоракетная оборона в Польше уже давно включена в список приоритетных целей для потенциального уничтожения, которое, в случае необходимости, может быть выполнено широкой номенклатурой новейшего вооружения", - сказала Захарова.

Як пише RMF24, в Министерстве иностранных дел Польши уже отреагировали на это заявление. Спикер ведомства Павел Вронский подчеркнул, что база в Редзикове носит сугубо оборонительный характер. Она предназначена для противодействия баллистическим ракетам, особенно из тех стран, "которые являются странами-изгоями".

"Это страны, которые строят свою политику на том, что постоянно кому-то угрожают, заявляют, что они к кому-то вторгнутся, и считают, что такое политическое ограбление – это их способ ведения политики", – подчеркнул он.

Вронский также добавил, что в случае повторения этих угроз США и НАТО должны будут усилить противовоздушную оборону всего восточного фланга Альянса, чтобы сделать подобные угрозы нереалистичными.

Россияне ударили по Днепру стратегической ракетой

Как писал УНИАН, сегодня утром россияне нанесли удар межконтинентальной баллистической ракетой по городу Днепр. В Воздушных силах ВСУ заверили, что удар не имел значительных последствий.

Военный аналитик Алексей Гетьман убежден, что использование именно межконтинентальной ракеты по городу, который и так постоянно обстреливают, было попыткой запугать западных союзников Украины. По мнению Гетьмана, россияне хотели показать, что они готовы использовать ракеты, которые могут долететь до Лондона.

На днях Владимир Путин подписал новую ядерную доктрину РФ. Обозреватели считают, что это тоже был демонстративный ход, направленный на то, чтобы запугать Запад, особенно команду Дональда Трампа.

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