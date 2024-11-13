Польша хочет сбивать российские ракеты над Украиной: в Кремле разразились угрозами

РФ рассматривает противоракетные комплексы в Польше как ограничение своего потенциала.

Москва угрожает странам НАТО "паритетными" мерами из-за заявлений Польши о возможности сбивать российские ракеты над Украиной.

Как передают российские пропагандистские СМИ, соответствующую информацию сегодня на брифинге озвучил пресс-секретарь главы РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

В частности, он заявил, что размещение американской системы противоракетной обороны в Польше, можно рассматривать как расширение военной инфраструктуры США, направленное на ограничение стратегического потенциала Кремля. В ответ на этот шаг, как утверждает пресс-секретарь Путина, Россия предпримет меры для поддержания "баланса и стратегического равенства".

Видео дня

"Размещение комплекса ПРО в Польше - это продвижение военной инфраструктуры США к РФ, попытка сдержать ее потенциал. Размещение комплекса ПРО в Польше ведет к принятию соответствующих мер Россией для обеспечения паритета", - сказал Песков.

В Польше хотят сбивать российские ракеты

Напомним, что глава польского МИД Радослав Сикорский выразил надежду, что НАТО и США изменят свою позицию и позволят сбивать ракеты РФ над Украиной силами ПВО союзников. Как заявил представитель МИД Польши Павел Вронский, из-за своей позиции Сикорский "неоднократно подвергался критике внутри Альянса".

Вас также могут заинтересовать новости: