Президент РФ просто так не отведет от границы огромные силы, считает бывший российский депутат.

Вполне вероятно, что Российская Федерация, стянув войска к границе с Украиной, пошла на самый масштабный шантаж.

Задача Украины – готовиться к вторжению России, рассказал экс-депутат Госдумы РФ Геннадий Гудков в эфире канала "Украина 24".

По его мнению, российский президент Владимир Путин просто так не отведет огромные силы, которые находятся на украинской границе. Собеседник предупредил, что могут быть "какие-то провокации".

"...просто так 150 тысяч войск к границам не подгоняют. Еще мы знаем о том, что подходят корабли разных флотов в Черное море... Говорить, что это учения, – ну это смешно", – заявил Гудков.

Бывший депутат Госдумы сказал, что это, по всей вероятности, "военный шантаж самого высокого уровня, самого масштабного".

"...Задача Украины – готовиться к вторжению. Дай Бог, чтобы оно никогда не произошло...", – заявил он.

Угроза вторжения РФ в Украину – справка УНИАН

Напомним, РФ обострила ситуацию на границе с Украиной осенью прошлого года, и в нашей стране и на Западе заговорили об угрозе вторжения.

В начале 2022 года – 10 февраля – в Беларуси стартовала активная фаза российско-белорусских военных учений. Учения должны закончиться 20 февраля.

Глава украинского Минобороны Алексей Резников сказал, что вдоль всей границы Украины со стороны России, Беларуси и временно захваченных территорий находятся 140 тыс. военнослужащих.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов говорил, что войск РФ у границы Украины недостаточно для осуществления полномасштабного вторжения.

Позже западные СМИ писали, что Россия может вторгнуться в Украину 15 или 16 февраля.

США и Евросоюз утверждали, что в случае нового вторжения на украинскую территорию против РФ введут серьезные санкции.

Стоит отметить, что российская сторона пошла на агрессию в 2014 году – захватила Крым и вторглась на Донбасс.

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