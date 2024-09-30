По его мнению, любая администрация США в течение следующих лет будет исходить из того, что Украина должна сблизиться с НАТО.

Администрация президента США Джо Байдена может еще до выборов или после них ослабить ограничения на удары Украины по территории РФ. Такое мнение высказал бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.

"Предположу, что еще до выборов или вскоре после них администрация Байдена начнет снимать эти ограничения, возможно, без громких заявлений, но начнет. Вполне возможно, решения будут приниматься по конкретным поводам, постепенно", – сказал он в интервью DW.

При этом Волкер не исключает, что Дональд Трамп – в случае его победы на выборах – может пойти еще дальше.

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"Если победит Трамп, то не исключено, что он пойдет и еще дальше. Он скажет украинцам: "Вот вам новое соглашение по ленд-лизу. Вы можете одолжить денег столько, сколько вам нужно, если вы на них покупаете американское оружие. Воюйте! При одном условии – когда Путин будет готов закончить войну, вы тоже ее закончите". При этом он будет давить на Путина. Он скажет: "Мы дадим украинцам столько оружия, сколько нужно, мы обеспечим вступление Украины в НАТО. Заканчивайте войну!", – пояснил экс-спецпредставитель США по вопросам Украины.

По его мнению, любая администрация США в течение следующих лет будет исходить из того, что Украина должна сблизиться с НАТО.

"Хорошо было бы, если бы любая новая администрация это рассматривала как неотъемлемую часть плана окончания войны. Пока что ни демократы, ни республиканцы, на мой взгляд, к этому не совсем готовы. Но они постепенно приближаются к такой позиции. Думаю, они рано или поздно придут к выводу: следует сначала завершить войну, а потом, чтобы закрепить мир, принять Украину в НАТО. Тогда будет и устойчивый мир, и условия для эффективного сдерживания России", – констатировал Курт Волкер.

Удары вглубь территории РФ

Уже несколько месяцев Украина пытается получить разрешение на дальнобойные удары по территории РФ. Однако его до сих пор нет.

Народный депутат, заместитель председателя Комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев рассказал, что из своих источников он слышал об уже принятом решении по этому поводу. В СМИ также писали, что о "зеленом свете" осталось только объявить. Однако "что-то произошло", считает Чернев.

Ранее же пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщал, что о полученном разрешении бить западным дальнобойным оружием вглубь России первыми узнают россияне. Уже после этого будет сделано официальное объявление.

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