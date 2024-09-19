Украина не может полноценно реализовать свое право на самооборону без отмены действующих ограничений на применение западного вооружения, считают европейские депутаты.

Европейский парламент призвал страны-члены Евросоюза снять имеющиеся ограничения, которые мешают Украине применять западные системы вооружений для поражения законных военных целей на территории России. Как сообщает сайт ЕП, соответствующую резолюцию поддержало 425 европейских депутатов, 63 воздержались и 131 выступили против.

В тексте резолюции сказано, что без отмены действующих ограничений, Украина полноценно не может реализовать свое право на самооборону и остается уязвимой перед нападениями на ее гражданское население и инфраструктуру.

В Европарламенте подчеркнули, что недостаточные объемы поставок боеприпасов и ограничения на их применение создают риск того, что будут сведены на нет приложенные ранее усилия. Также евродепутаты выразили сожаление в связи с уменьшением объемов двусторонней военной помощи для Украины от стран ЕС.

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Депутаты ЕП подтвердили призыв к странам-членам ЕС выполнить их обязательства, взятые в марте 2023-го года, о предоставлении Украине одного миллиона снарядов, и ускорить поставки оружия, систем противовоздушной обороны, в том числе немецких ракет TAURUS.

Кроме того, в ЕП повторили позицию о том, что все страны Евросоюза и союзники НАТО должны коллективно и индивидуально обязаться ежегодно выделять на военную поддержку Украины не менее 0,25% от их ВВП.

Еще депутаты ЕП отметили, что должны сохраняться и расширяться санкции против России, Беларуси и других стран, которые предоставляют России военные технологии и технологии двойного назначения. В резолюции осуждается поставки Ираном баллистических ракет в Россию и высказывается призыв об усилении санкций против Ирана и Северной Кореи за их причастность к поддержке войны России против Украины.

Депутаты ЕП хотят видеть введение санкций против большего количества китайских физических и юридических лиц, а также введение более жестких мер для систематического решения вопроса обхода санкций компаниями из ЕС, третьими сторонами и странами, которые не являются членами Евросоюза.

Вместе с тем, в резолюции сказано о необходимости конфискации российских активов для компенсации нанесенных Украине разрушений.

Украина ожидает снятия ограничений на удары по РФ

Как сообщал УНИАН, 4 сентября президент Владимир Зеленский отметил, что на сегодня США, Великобритания, Франция и Германия предоставляют или способны предоставить Украине именно то дальнобойное оружие, которое способно помочь изгнать Россию с украинской территории и сохранить жизнь гражданского населения. По его словам, именно от этих четырех стран требуется разрешение на его использование по территории врага.

12 сентября издание The Times со ссылкой на источники сообщило, что президент США Джо Байден может разрешить Украине использовать для ударов по территории России британские и французские ракеты Storm Shadow/SCALP, но не американское оружие большой дальности, в частности, ракеты ATACMS. По данным издания, Великобритания и Франция поддерживают снятие ограничений на использование Украиной их дальнобойного оружия.

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