По словам премьера Словакии, это решение "перечеркивает надежды на начало любых мирных переговоров".

Решение США разрешить Украине наносить удары по российской территории дальнобойными ракетами ATACMS вредит "мирным переговорам" и ведет к эскалации. Об этом в своем обращении заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

По его словам, он категорически не согласен с решением президента США Джо Байдена разрешить использование американских боеголовок большой дальности по целям на территории Российской Федерации "с четкой целью полностью сорвать или затянуть мирные переговоры".

"Это беспрецедентная эскалация напряжения. Это решение перечеркивает надежды на начало любых мирных переговоров и прекращение взаимного убийства славян в Украине. Удивительно, как быстро некоторые страны ЕС приветствовали воинственный шаг США. Это просто подтверждение того, что ЕС не в состоянии самостоятельно формировать принципиальные внешнеполитические позиции и что Запад хочет, чтобы война в Украине продолжалась любой ценой", - заявил политик.

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Он считает, что решение уходящего в отставку президента США Джо Байдена также существенно повлияет на будущее главы Белого дома Дональда Трампа, который "публично демонстрирует заинтересованность в переговорах по прекращению войны в Украине".

"Словакия является соседом Украины и имеет экзистенциальный национальный интерес в мире в Украине. Каждый в Словакии, кто желает продолжения войны и приветствует бессмысленные боевые действия Запада, наносит ущерб национальным интересам Словакии. Я ожидаю, что представители оппозиции выразят четкое неприятие решения американского президента Байдена и станут на сторону Словакии и мира, а не будут вопить на площадях об отставке правительства", - резюмировал Фицо.

Разрешение Украине бить вглубь России - реакция лидеров ЕС

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отреагировал на разрешение США Киеву на удары вглубь РФ. По его словам, решение Белого дома может "расширить войну в Украине до глобального масштаба".

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что решение США относительно разрешения на удары вглубь РФ может стать решающим для Украины. Он отметил, что Россия увидела, что Украина пользуется мощной поддержкой.

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