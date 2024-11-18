По словам Петера Сийярто, решение Белого дома может "расширить войну в Украине до глобального масштаба".

Решение Белого дома разрешить Украине наносить удары по целям в России, используя поставленные США ракеты большой дальности является шагом к эскалации войны. Об этом в Facebook написал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, победа Дональда Трампа на выборах в США "создала новую реальность", в которой "люди призывают к миру".

"Провоенный мейнстрим начал окончательную, отчаянную атаку на новую реальность. В своем последнем отчаянии эти провоенные силы, кажется, даже не избегают худшего: расширения войны в Украине до глобального масштаба", - отметил дипломат.

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По его мнению, "отстраненные от власти политики-ястребы отказываются принимать во внимание волю народа, это не только недемократично, но и чрезвычайно опасно". При этом Венгрия, по словам Сийярто, призывает к немедленному прекращению огня в Украине в течение нескольких месяцев:

"Сегодня в Брюсселе состоится первое заседание Совета министров иностранных дел ЕС после победы Дональда Трампа. Это будет тяжелая борьба, потому что попытки эскалации также должны быть прекращены в Брюсселе".

Разрешение Украине бить вглубь России

Как сообщал УНИАН, президент Польши Анджей Дуда заявил, что решение США относительно разрешения на удары вглубь РФ может стать решающим для Украины. По его словам, Россия увидела, что Украина пользуется мощной поддержкой.

Как известно, накануне New York Times сообщило, что США разрешили Украине бить ракетами ATACMS по территории России. По данным СМИ, которое сослалось на неназванных американских чиновников, глава Белого дома Джо Байден дал разрешение бить по территории РФ - в частности, по северокорейским войскам.

Вскоре Le Figaro информировало, что Франция и Великобритания разрешили дальнобойные удары по России. По данным издания, это решение изменит военные операции Украины.

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