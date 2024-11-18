Эксперт рассказал, стоит ли ожидать изменения позиции лидера КНДР, если большинство его военных погибнет.

Разрешение Соединенных Штатов Америки на использование Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории России может повлиять на решение лидера КНДР Ким Чен Ына в вопросе отправки дополнительных войск на помощь оккупантам в Курской области. Однако это касается "эффективного применения" этого вида вооружения по подразделениям из Северной Кореи, отмечает директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых.

Обеспечение операций Сил обороны Украины на Курском направлении и может быть основным направлением использования ATACMS, заявил он в комментарии "Эспресо".

"Особенно в условиях, когда противник имеет задачу наращивать усилия с целью вытеснения Сил обороны Украины с территории Российской Федерации, в частности из Курской области. И особенно на фоне того, что для этих целей они [россияне] также привлекают подразделения северокорейской армии", - подчеркнул Рябых.

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По его словам, лидер КНДР может изменить решение о направлении дополнительных военнослужащих России только после "утилизации" большинства из тех войск, которые уже находятся в Курской области, с помощью ATACMS.

"Потому что в первую очередь тому же северокорейскому диктатору нужны войска, которые вернутся уже с новым опытом, а не в гробах", - считает эксперт.

Кроме того, он заявил, что, помимо этого, на расстоянии до 300 километров есть сотни других целей, которые необходимо уничтожить, чтобы повлиять на ситуацию на поле боя.

Другие новости об ударах ATACMS по России

Ранее УНИАН сообщал, что снятие ограничений на ATACMS имеет "большое значение для конечной игры".

Кроме того, Украина узнала о разрешении США на удары по России три дня назад. Хотя Пентагон продолжает на официальном уровне "молчать", не подтверждая и не подтверждая этой информации.

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