Для этого они применят геодезическое оборудование и гидрофон.

Сотрудники Лох-Несского центра и группа независимых исследователей Loch Ness Exploration (LNE) анонсировали проведение крупнейшего за более чем 50 лет исследования поверхностных вод для поиска Лохнесского чудовища.

Как пишет Daily Mail, поиски начнутся в конце этого месяца - 26-27 августа. Последний раз крупномасштабные поиски проводились в 1972 году, когда Бюро расследований озера Лох-Несс исследовало водоем на предмет признаков мифического монстра.

Исследователи планируют использовать геодезическое оборудование. Оно раньше никогда не было использовано на озере. Речь идет о дронах, которые создают тепловые изображения воды из воздуха с помощью инфракрасных камер. Ожидается, что наблюдение за теплом сверху может стать важным компонентом для выявления аномалий.

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Кроме того, искатели хотят использовать гидрофон для обнаружения акустических сигналов под водой в поисках Несси. В целом авторы собираются использовать любые дополнительные средства, которые могут помочь в обнаружении монстра.

Сейчас работники центра ищут добровольцев, которые будут следить за мониторами, а также любыми другими непонятными движениями в выходные дни.

Исследователи надеются вдохновить новое поколение энтузиастов озера Лох-Несс, которые смогут внести свой вклад в эту "захватывающую тайну". В то же время новые технологии предоставляют больше возможностей для поиска Несси и разгадки этой тайны.

Последние открытия ученых

Недавно ученые раскрыли тайну 2000-летнего захоронения с зеркалом и мечом. Археологи установили, что человек, похороненный вместе с этими предметами, был женщиной.

Кроме того ученые обнаружили самый старый вид плавающих медуз когда-либо существовавший возраст превышает 500 миллионов лет, что проливает больше света на происхождение самых старых видов животных на Земле.

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