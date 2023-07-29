Ученые раскрыли тайну 2000-летнего захоронения с зеркалом и мечом. Археологи установили, что человек, погребенный вместе с этими предметами, был женщиной.
Путаница с полом усопшего возникла из-за того, что с мечами обычно хоронили мужчин, что указывало на его статус воина, а женщин хоронили с зеркалами. А этот человек был похоронен и с тем и с другим, еще и в добавок с брошью, сообщает Newsweek.
Предыдущие попытки провести анализ ДНК для определения пола были безуспешными из-за распада зубов и костей, которых оставалось в могиле около 0,3 фунта. "Зубная эмаль - самый твердый и долговечный элемент человеческого организма, - пояснил профессор Калифорнийского университета Глендон Паркер. - Поэтому его можно использовать для определения пола".
Паркер отметил, что анализ ученых включал извлечение белков из мельчайших кусочков уцелевшей зубной эмали, что позволило расчитать с 96-процентной вероятностью то, что человек был женщиной.
Ученые предполагают, что эта женщина умерла в I веке до нашей эры в возрасте примерно 25 лет.
Это исследование проливает свет на роль женщин в обществе железного века, поскольку наличие меча указывает на то, что она могла быть воином.
"Хотя мы никогда не сможем точно узнать значения предметов, найденных в могилах, сочетание меча и зеркала предполагает, что у этой женщины было высокое положение в своем сообществе и, возможно, она играла ведущую роль в войнах, руководя набегами на вражеские поселения", - пояснила специалист по скелетной биологии Сара Старк.
Где нашли захоронение
Захоронение нашли на островах Силли в Великобритании. Оно было выявлено в 1999 году. Ученые предположили, что останки относятся к железному веку, который датируется между 750 г. до н.э. и 43 г. н.э., когда римляне прибыли в Британию.