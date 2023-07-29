Захоронение нашли еще в 1999 году на островах Силли в Великобритании.

Ученые раскрыли тайну 2000-летнего захоронения с зеркалом и мечом. Археологи установили, что человек, погребенный вместе с этими предметами, был женщиной.

Путаница с полом усопшего возникла из-за того, что с мечами обычно хоронили мужчин, что указывало на его статус воина, а женщин хоронили с зеркалами. А этот человек был похоронен и с тем и с другим, еще и в добавок с брошью, сообщает Newsweek.

Предыдущие попытки провести анализ ДНК для определения пола были безуспешными из-за распада зубов и костей, которых оставалось в могиле около 0,3 фунта. "Зубная эмаль - самый твердый и долговечный элемент человеческого организма, - пояснил профессор Калифорнийского университета Глендон Паркер. - Поэтому его можно использовать для определения пола".

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Паркер отметил, что анализ ученых включал извлечение белков из мельчайших кусочков уцелевшей зубной эмали, что позволило расчитать с 96-процентной вероятностью то, что человек был женщиной.

Ученые предполагают, что эта женщина умерла в I веке до нашей эры в возрасте примерно 25 лет.

Это исследование проливает свет на роль женщин в обществе железного века, поскольку наличие меча указывает на то, что она могла быть воином.

"Хотя мы никогда не сможем точно узнать значения предметов, найденных в могилах, сочетание меча и зеркала предполагает, что у этой женщины было высокое положение в своем сообществе и, возможно, она играла ведущую роль в войнах, руководя набегами на вражеские поселения", - пояснила специалист по скелетной биологии Сара Старк.

Где нашли захоронение

Захоронение нашли на островах Силли в Великобритании. Оно было выявлено в 1999 году. Ученые предположили, что останки относятся к железному веку, который датируется между 750 г. до н.э. и 43 г. н.э., когда римляне прибыли в Британию.

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