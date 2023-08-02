Этот вид мог свободно плавать с помощью своих щупалец, и захватывать крупную добычу.

Ученые обнаружили самый старый вид плавающих медуз из когда-либо существовавших, возрастом более 500 миллионов лет, что проливает больше света на происхождение самых ранних видов животных на Земле.

Как сообщает Independent, новый вид, который получил название Burgessomedusa phasmiformis, открыли, основываясь на исключительно хорошо сохранившихся образцах, обнаруженных на ископаемом пласте в Канаде.

Полученные данные, по мнению исследователей, предполагают, что некоторые анатомические особенности современных плавающих медуз, такие как их типичное тело в форме блюдца или колокола, развились уже около 505 миллионов лет назад.

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Отмечается, что медузы являются частью одной из древнейших групп животных, когда-либо существовавших на Земле, в которую также входят кораллы и морские анемоны. Однако в то время как в предыдущих исследованиях были обнаружены окаменелые полипы в породах возрастом 560 миллионов лет, что пролило свет на раннюю эволюцию кораллов, происхождение медуз оставалось неясным.

Основываясь на новом анализе, ученые говорят, что вид Burgessomedusa phasmiformis мог свободно плавать с помощью своих щупалец, и захватывать крупную добычу.

"Хотя медузы и их родственники считаются одной из самых ранних групп животных, которые эволюционировали, их чрезвычайно трудно определить в кембрийской летописи окаменелостей. Это открытие не оставляет сомнений, что в то время они плавали", — сказал один из исследователей.

Исследование также предполагает, что пищевая цепь более 500 миллионов лет назад была намного сложнее, чем считалось ранее, и хищничество не ограничивалось крупными плавающими членистоногими.

Другие открытия ученых

Ранее ученые обнаружили ранее неизвестный вид медуз на глубине почти 700 метров на дне Атлантического океана. Найденная медуза имеет кроваво-красный цвет и внешне похожа на берет с бахромой.

Также в Египте нашли окаменелые останки нового вида хищных динозавров из семейства абелизавриды с мордой, напоминающей собак породы бульдог.

А в июле прошлого года стало известно, что ученые обнаружили в Эфиопии древний вид морских существ, которые имели способность к регенерации. Найденный вид морских лилий назвали в честь президента Украины Владимира Зеленского.

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