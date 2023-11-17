Европейские государства все активнее помогают Киеву противостоять России, поскольку война заходит в тупик.

Правительства европейских стран увеличивают помощь Украине, поскольку увеличиваются опасения, что отказ Вашингтона одобрить помощь на следующий год может привести к потерям Украины в войне против России.

Издание The Wall Street Journal пишет, что Европа и США все больше полагают, что в ближайшей перспективе Украине не удастся отвоевать значительные территории, и направляют свои усилия на то, чтобы помочь украинским войскам удержать позиции против России.

После того как Украине не удалось отвоевать значительную территорию в ходе контрнаступления, война в значительной степени зашла в тупик. Западные лидеры теперь опасаются, что растущая нехватка денег и боеприпасов в Украине может дать Москве возможность в следующем году вернуть территории, которые она потеряла в прошлом году.

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До сих пор США несли основное бремя военной помощи Украине, выделяя десятки миллиардов долларов. Теперь же европейцы планируют взять на себя эту роль.

Правительство Германии планирует удвоить военную помощь в следующем году; чиновники ЕС работают над новыми видами экономической и военной помощи; правительства других стран региона обещают продолжать оказывать военную помощь в течение многих лет.

Россия готовится к затяжному конфликту, рассчитывая, что поддержка Украины со стороны Запада может со временем ослабнуть. Москва наращивает производство военной техники, в том числе снарядов и беспилотников, и заключает сделки на поставку оружия с такими странами, как Северная Корея, увеличивая свои возможности по ведению войны на истощение против своего меньшего соседа.

Европейские официальные лица заявляют, что продолжат поддерживать Киев в ближайшие месяцы, даже если финансирование Украины со стороны США сократится. Европейские и американские чиновники считают маловероятным, что Кремль начнет серьезные мирные переговоры с Украиной до выборов в США в ноябре следующего года. Европейские чиновники заявляют, что они хотят, чтобы Украина не вошла в этот период ослабленной.

Военное руководство Украины прямо говорит о проблемах Киева. Высший военачальник генерал Валерий Залужный в своей недавней статье в журнале Economist заявил, что поле боя все больше напоминает войну на истощение времен Первой мировой войны. По его мнению, только большой технологический рывок Украины, подкрепленный западным оружием, сможет вывести страну из тупика.

Западные официальные лица утверждают, что ни одна система вооружений, поставленная Украине на данный момент, не привела к стратегическим изменениям на поле боя, и что решающее значение имеют свежие войска и боеприпасы. Украина не имеет ни того, ни другого, а Запад не в состоянии сравниться с Россией в производстве вооружений.

Неудачи Украины на поле боя происходят на фоне того, что внимание мировой общественности переключилось на войну Израиля с ХАМАС, а американская поддержка Киева зашла в тупик в Конгрессе. Республиканцы в Палате представителей согласились финансировать только израильскую часть предложенного пакета помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 106 миллиардов долларов.

В настоящее время Пентагон имеет в своем текущем бюджете около 5 миллиардов долларов для продолжения поставок оружия Украине. Однако объем средств, зарезервированных для пополнения собственных запасов американских вооруженных сил в ходе предоставления оружия Украине, составил всего 1,1 миллиарда долларов.

В результате пакеты военной помощи сокращаются. Обычные пакеты, которые объявляются примерно раз в две недели, составляют от 300 до 500 миллионов долларов Пакет, о котором было объявлено 3 ноября, составил 125 миллионов долларов.

Хотя администрация Байдена пообещала продолжать оказывать помощь Украине, нового предложения по финансированию, возможно, придется ждать до нового года.

Эти проблемы вызвали вопросы о том, насколько прочными будут обязательства Европы по оказанию помощи Украине в случае отказа США. Высокопоставленные европейские чиновники заявили, что поддержка Украины со стороны США необходима и что регион не может заменить американское финансирование и военную технику.

Однако европейцы пытаются сократить разрыв в финансировании. Правящая коалиция Германии недавно согласилась удвоить военную помощь Берлина Украине в следующем году до более чем 8 миллиарда долларов. Германия стала вторым по величине военным спонсором Украины после США.

"Это также является сильным сигналом для Украины, что мы не оставим ее", - заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

ЕС планирует выделить Украине 54 миллиарда долларов в виде экономической помощи в течение следующих четырех лет и обсуждает обязательства по обеспечению региональной безопасности Украины, которые будут сопровождаться дополнительным финансированием.

В этом месяце Франция заявила, что выделяет более 200 миллионов долларов дополнительных средств на закупку для Украины французского оборудования, что удваивает размер фонда. Правительство Нидерландов обязалось выделить более 542 миллионов долларов на помощь Украине в приобретении боеприпасов, а Бельгия в прошлом месяце заявила, что предоставит Украине в следующем году более 1,85 миллиарда долларов за счет средств, полученных от налога на прибыль, полученной от российских активов центрального банка, находящихся в бельгийских финансовых учреждениях.

Новый министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон во время своего первого визита в Киев заявил на этой неделе президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Великобритания окажет "военную поддержку, которая вам необходима не только в этом и следующем году, но и в течение всего времени, которое потребуется".

Однако, несмотря на обещания, ЕС не сможет выполнить поставленную задачу - предоставить Украине миллион артиллерийских снарядов к марту следующего года, поскольку европейские запасы снарядов и другого основного военного оборудования иссякли.

Кроме того, Венгрия, которая все больше выступает против войны, задерживает выделение Украине траншей военной помощи со стороны ЕС. Берлин, который финансирует четверть помощи ЕС Украине, начал сомневаться в том, что от него следует ожидать вклада в военную помощь ЕС, а также в двустороннюю помощь.

Западные лидеры по-разному формулируют цели своей поддержки Украины. Великобритания и некоторые другие страны поддерживают цель Киева - восстановить полный контроль над своей территорией. Президент Байден и канцлер Германии Олаф Шольц были более осторожны, призывая к поражению России в Украине, но не говоря о победе Украины.

На этой неделе глава администрации президента Украины Андрей Ермак встретился в Вашингтоне с американскими и европейскими официальными лицами, в том числе с советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном. По словам американских и европейских чиновников, Ермак выразил уверенность в том, что Украина сможет добиться территориальных успехов, хотя и медленно.

Европейские и американские официальные лица заявили, что они не будут подталкивать Украину к столу переговоров, равно как и работать за спиной Киева, чтобы договориться с Москвой.

Помощь Украине от США - в чем проблема бюджета

1 октября в США стартовал новый финансовый год, но Конгресс не принял вовремя бюджет. Некоторые республиканцы требуют, чтобы власти страны сократили помощь Украине.

В результате приняли временный бюджет сроком на 45 дней, который предусматривал только необходимые расходы. В МИД Украины считают, что это не свидетельствует о проблемах в поддержке Киева со стороны Вашингтона.

17 нобяря президент США Джо Байден подписал временный бюджет страны. В документе не предусмотрено выделение средств на поддержку Украины и Израиля.

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