Отмечается, что правительство страны пытается залатать дыру в бюджете.

Бюджетный комитет Германии в пятницу, 17 ноября, временно остановил окончательное обсуждение проекта бюджета на 2024 год. Решение приняли после того, как решение конституционного суда страны внесло неопределенность в переговоры.

Издание Reuters пишет, что правящая коалиция Германии пытается заделать огромную дыру в своих финансах после того, как суд запретил правительству направить 60 миллиардов евро (65 млрд. долл.) неиспользованных средств, выделенных на борьбу с пандемией, на "зеленые" инициативы и поддержку промышленности.

Решение суда усилило напряженность в расколотой коалиции канцлера Олафа Шольца, поддержка которой падает по мере преодоления ряда кризисов, а экономика находится на грани рецессии

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Хотя "зеленые" хотят дополнительных расходов, свободные демократы (СвДП), возглавляющие министерство финансов, отвергают дополнительные долги и повышение налогов.

"Часть расходов, запланированных на следующий год, теперь придется сократить, и правящим партиям, скорее всего, будет трудно прийти к согласию", - сказал главный экономист Commerzbank Йорг Кремер.

Бюджеты министерств были окончательно согласованы в ходе заседания комитета, сообщили представители бюджетных служб. Государственное торможение цен на газ и электроэнергию, срок действия которого истекал в конце года, продлили до 31 марта 2024 года.

Однако некоторые конкретные расходы будут подробно обсуждаться в следующий четверг, 23 ноября, после специального заседания во вторник, 21 ноября, на котором обсуждались последствия решения конституционного суда.

Окончательные основные показатели бюджета и цифры нового долга будут обнародованы после заседания в 23 ноября, а не на этой неделе, как предполагалось ранее.

Один из двух разделов бюджета, который не удалось утвердить, содержит такие ключевые расходы, как удвоение военной помощи Украине до 8 миллирадов евро в следующем году.

Решение конституционного суда заставило правительство отложить официальное голосование бюджетного комитета до следующего четверга. По словам членов комитета, несмотря на решение суда, бюджет на 2024 год будет принят, как и планировалось, в конце бюджетной недели Бундестага 1 декабря.

Главные распорядители бюджета коалиционного правительства обвинили оппозицию в отказе сотрудничать при обсуждении бюджета.

"Мы призываем ХДС/ХСС ответственно подойти к решению суда и его последствиям, а не блокировать работу парламента", - заявили они.

Фридрих Мерц, чья основная оппозиционная партия Христианско-демократический союз судится с правительством, заявил, что его партия рассматривает возможность подачи нового иска против Фонда экономической стабилизации (ESF) объемом 200 миллиарда евро.

ESF был создан в 2020 году с целью поддержки компаний в условиях пандемии коронавируса, но с прошлого года его деятельность сосредоточена на энергетическом кризисе.

По данным независимой аудиторской организации Bundesrechnungshof, на федеральном уровне существует 29 специальных фондов общим объемом 869 миллиардов евро. Неясно, какие из этих фондов находятся под угрозой, за исключением специального фонда для армии Германии в размере 100 миллиардов евро.

"Эти опасения кажутся преувеличенными", - сказал Креймер из Commerzbank. "Однако существуют значительные риски, связанные с экономическим и стабилизационным фондом".

Помощь Германии для Украины на 2024 год - главные новости

12 ноября правящая коалиция канцлера Германии Олафа Шольца приняла решение удвоить военную помощь Украине. В 2024 году для Киева пообещали выделить 8 миллирадов евро.

При этом глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что зря президент России Владимир Путин надеется на уменьшение поддержки Украины со стороны Евросоюза.

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