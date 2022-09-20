Путинистка уверена, что мир испугается "мощи" "второй армии мира". А если нет - в РФ, мол, готовы применить ядерное оружие.

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян угрожает миру ядерной войной на фоне громких заявлений оккупантов о необходимости проведения псевдореферендумов на временно захваченных территориях Украины.

Своим бредовым заявлением путинистка поделилась в своем Телеграм-канале.

"Судя по происходящему и еще собирающемуся произойти, эта неделя знаменует или преддверие нашей скорой победы, или преддверие ядерной войны. Не могу разглядеть ничего третьего", - написала Симоньян.

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Ранее близкий соратник Путина, депутат госдумы РФ Андрей Гурулев заявил, что целью для ядерных ударов России будет не Украина, а Германия и Великобритания. По его словам, применять ядерное оружие против Украины Москве "неинтересно", поскольку в его фантазиях россияне "будут тут жить".

Кроме того, в июне российский пропагандист Владимир Соловьев в очередной раз пригрозил миру ядерной войной с Россией, последствием которой станет уничтожение всего живого. Такой вариант он называл "оптимистичным" для РФ.

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