В Израиле говорят, что Иран неуклонно развивал свою ядерную программу с тех пор, как США вышли из соглашения.

Иран сможет создать ядерную бомбу через два-три месяца.

Такой прогноз дал министр обороны Израиля Бени Ганц в интервью Foreign Policy.

По его словам, Иран неуклонно развивал свою ядерную программу с тех пор, как США вышли из соглашения. И это несмотря на так называемую кампанию максимального давления, продвигаемую экс-президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, которая включала в себя санкции и саботаж.

Ганц считает, что с точки зрения Израиля эффективным способом сдерживания Ирана будет оказание на Тегеран политического, дипломатического и экономического давления со стороны США, России, Китая и Европы.

Также министр предупреждает, что в регионе может начаться гонка ядерных вооружений, если Иран добьется своей цели.

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В июне 2015 года пять стран - постоянных членов Совета Безопасности ООН (США, Великобритания, Франция, Китай и Россия), а также Германия, после многолетних переговоров с Ираном, заключили атомную сделку (СВДП), которая имеет целью не позволить Тегерану заполучить ядерное оружие.

Соглашение предполагает резкое ограничение Тегераном его ядерной программы, чтобы предотвратить создание ядерного оружия. Международное сообщество в обмен отменяет санкции, введенные против Ирана из-за его ядерной программы. Соглашение не запрещает Ирану создание баллистических ракет, против чего выступают США. Вашингтон также, в отличие от других участников соглашения свои санкции не отменил, а лишь каждые полгода продолжает "исключение" из их действия.

США вышли из "ядерной сделки" и восстановили свои санкции в отношении Ирана в мае 2018 года. В начале февраля 2021 года верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что страна вернется к соблюдению "ядерной сделки", только если США отменят свои санкции.

В ответ Джо Байден объявил о готовности начать переговоры с Ираном и отказался от обвинений его в срыве "ядерной сделки", которые выдвигала предыдущая администрация. Однако, Тегеран ответил отказом на предложение Евросоюза провести неформальную встречу с представителями США на тему возвращения к соблюдению условий ядерной сделки. В Иране подчеркнули, что предпосылкой для начала таких переговоров является отмена Вашингтоном санкций.

В феврале 2021 года Иран ограничил доступ инспекторам МАГАТЭ к ядерным объектам, которые они инспектировали в рамках заключенной в 2015 году ядерной сделки. Затем, 21 февраля стороны заключили соглашение на три месяца о продлении некоторых инспекций. В мае эти договоренности продлили еще на месяц. С 22 мая Иран лишил МАГАТЭ доступа к данным, собранным камерами внутри ядерных объектов, и угрожал удалить видеозаписи за последние три месяца.

Автор: Денис Прядко